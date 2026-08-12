/समुद्र के बाद अब मुख्य भूमि तक पहुंचा रूसी टैंकर का तेल, 2,000 वर्ग किमी तक हाहाकर; जानवरों पर मंडराया संकट

मिडिल ईस्ट में ग्रीनपीस के पॉलिटिकल कैंपेन के चीफ हानेन केसकेस ने कहा,' जुलाई के अंत तक प्रभावित क्षेत्र लगभग 45 वर्ग किलोमीटर था, जो अगस्त की शुरुआत में बढ़कर 150 वर्ग किलोमीटर हो गया और फिर 2 दिनों के अंदर यह 4- 5 अगस्त तक चौगुना होकर 600 वर्ग किलोमीटर हो गया.' ऐसे में बताया जा रहा है कि तेल रिसाव में 40 गुना से ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है. इस मुसीबत का हल अगर समय पर न निकाला गया ता इससे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचेगा साथ ही टैंकर और डैमेज होगा, जिससेबचाव अभियान और खतरनाक हो जाएगा.