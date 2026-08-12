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समुद्र के बाद अब मुख्य भूमि तक पहुंचा रूसी टैंकर का तेल, 2,000 वर्ग किमी तक हाहाकर; जानवरों पर मंडराया संकट

Russian Oil Tanker Spill: ओमान तट पर रूसी ऑयल टैंकर से लगातार बहता तेल प्रकृति के लिए मुसीबत बनता जा रहा है. इस जहाज पर सबसे पहले हमले की खबर आई थी, जिसके बाद से ही इसमें से तेल का रिसाव हो रहा है. हालांकि, इसकी मदद के लिए अबतक कोई सामने नहीं आया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 12, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:12 PM IST
समुद्र के बाद अब मुख्य भूमि तक पहुंचा रूसी टैंकर का तेल, 2,000 वर्ग किमी तक हाहाकर; जानवरों पर मंडराया संकट

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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