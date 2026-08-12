/समुद्र के बाद अब मुख्य भूमि तक पहुंचा रूसी टैंकर का तेल, 2,000 वर्ग किमी तक हाहाकर; जानवरों पर मंडराया संकट

Oman Oil Spill: पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच मिडिल ईस्ट के गलियारों से आ रही इस खबर ने हड़कंप मचाया है. इंटरनेशनल एजेंसियों, सेटेलाइट इमेजेस और पर्यावरण समूहों के मुताबिक, खाड़ी में हफ्तों से एक बड़ा ऑयल लीकेज हो रहा है. इसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते यह तेजी से दुनिया के सबसे खराब तेल रिसाव में से एक बनता जा रहा है.
'रॉयटर्स' के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र (UN) की शिपिंग एजेंसी ने बताया कि रूसी कच्चे तेल से भरे एक टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने से ओमान के तट पर फैला तेल का रिसाव बुधवार ( 12 अगस्त 2026) तक मुख्य भूमि तक पहुंच गया है. 'रॉयटर्स' को मिले सेटेलाइट इमेजेस की समीक्षा करने वाले ऑयल स्पिल एक्सपर्ट जॉन एमोस ने कहा कि तेल का रिसाव अब 2,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैल चुका है.
रूस का लगभग 800,000 बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहा प्रतिबंधित जहाज कैरोलिन बेजेंगी 30 जून 2026 को ओमान के एक द्वीप पर फंस गया. इससे पहले जहाज ने 8 जून 2026 को यमन के तट पर कुछ परेशानी को लेकर सूचना दी थी. समुद्री सूत्रों ने इसे जहाज पर हमले की घटना बताई थी, जिसकी अभी तक किसी भी पक्ष ने जिम्मेदारी नहीं ली है.
यह जहाज रूस से भारत की अपनी यात्रा के दौरान अलग-अलग युद्धों से गुजर रहा था. अप्रैल 2026 में यह जहाज ब्लैक सी पर स्थित नोवोरोस्सियस्क पोर्ट से रवाना हुआ, जो रूस-यूक्रेन युद्ध का एक प्रमुख केंद्र है. यूक्रेन ने रूसी तेल ले जा रहे एक शैडो फ्लीट पर हमले किए हैं, जिसमें कैरोलिन बेजेंगी भी शामिल है.
'रॉयटर्स' के मुताबिक, शिप ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि यह जहाज मई 2026 के आखिर में स्वेज नहर से गुजरा और फिर यह यमन के पास से होते हुए आगे बढ़ा. यहीं से ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में प्रवेश किया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहाज से लगातार बह रहा तेल प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचा रहा है. ऐसे में जंग और सैंक्शन से जुड़े रेगुलेशन इस भयंकर आपदा को रोकने में बाधा बन सकते हैं.
टैंकर रिसाव मुआवजे से निपटने वाली एक NGO 'IOPC फंड्स' ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. संगठन ने सफाई दी है कि इसे कोई साधारण दूर्घटना नहीं, बल्कि युद्ध की कार्रवाई के रूप में माना जा रहा है.
25 साल पुराने इस रूसी जहाज का किसी भी वेस्टर्न इंश्योरेंस प्रोवाइडर की ओर से बीमा नहीं करवाया गया है. एमोस ने कहा,' सबसे भयावह स्थिति यह होगी कि इस मुसीबत को रोकने के लिए कोई पर्याप्त प्रतिक्रिया ही नहीं होगी.' एमोस ने कहा कि इसी तरह जहाज तेज हवा और लहरों के प्रकोप से टूटता रहेगा और अपना पूरा माल खो देगा, जिससे 40-50 मिलियन गैलन तक की लीकेज हो सकती है. यह साल 1989 के एक्सॉन वाल्डेज तेल रिसाव के बराबर होगा.
बताया जा रहा है कि इस जहाज का आकार और इसकी क्षमती उस ईरानी जहाज के बराबर है, जो साल 2018 में चीन के तट पर एक मालवाहक जहाज से टकरा गया था. वह ऑयल टैंकरों की सबसे भयानक दुर्घटना की वजह बना था.
संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ( IMO) के एक प्रवक्ता ने बताया कि ओमान के अल-किबलिया द्वीप के उत्तर-पूर्व में समुद्र तट से तेल बह रहा है और कुछ तेल मुख्य भूमि तक भी पहुंच रहा है. तेल रिसाव से निपटने की योजना बनाई जा चुकी है. सेटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि जहाज अल-किब्लिया द्वीप पर फंसा हुआ है, जिससे वहां पाए जाने वाले लुप्तप्राय कछुओं, हंपबैक व्हेल और कोरल रीफ जैसे वन्यजीवों को खतरा पैदा हो गया है.
ओमान ने सोमवार ( 10 अगस्त 2026) को बताया था कि तेल का रिसाव लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया है. पर्यावरण एजेंसियों और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि रिसाव तेजी से फैलने लगा है.
मिडिल ईस्ट में ग्रीनपीस के पॉलिटिकल कैंपेन के चीफ हानेन केसकेस ने कहा,' जुलाई के अंत तक प्रभावित क्षेत्र लगभग 45 वर्ग किलोमीटर था, जो अगस्त की शुरुआत में बढ़कर 150 वर्ग किलोमीटर हो गया और फिर 2 दिनों के अंदर यह 4- 5 अगस्त तक चौगुना होकर 600 वर्ग किलोमीटर हो गया.' ऐसे में बताया जा रहा है कि तेल रिसाव में 40 गुना से ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है. इस मुसीबत का हल अगर समय पर न निकाला गया ता इससे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचेगा साथ ही टैंकर और डैमेज होगा, जिससेबचाव अभियान और खतरनाक हो जाएगा.