ट्रंप ने टैरिफ को लेकर रूस से लिया पंगा तो डंके की चोट पर पुतिन ने बंद करवा दी ये सेवा, जानें ‌US का कितना नुकसान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ नियमों ने रूस को भड़का दिया है. जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निर्देश पर रशियन पोस्ट ने अमेरिका जाने वाले सामान के पार्सल शिपमेंट को 26 अगस्त से अस्थायी रूप से रोक दिया है. यह फैसला अमेरिका के 29 अगस्त से लागू होने वाले नए कस्टम ड्यूटी नियमों के विरोध में लिया गया है, जिसने 800 डॉलर तक की ड्यूटी-मुक्त छूट को खत्म कर दिया है. रशियन पोस्ट ने अपने बयान में कहा, "अमेरिकी सीमा शुल्क की नई प्रक्रिया अस्पष्ट है, जिसके चलते हवाई शिपमेंट संभव नहीं है."

सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया अभी भी स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण सभी एयरलाइन कंपनियों ने अमेरिका को वस्तुओं से भरे पार्सल की डिलीवरी रोक दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, "रूसी पोस्ट इस मार्ग पर हवाई डिलीवरी करने में असमर्थ है, इसलिए 26 अगस्त, 2025 से अमेरिका को माल से भरे शिपमेंट की स्वीकृति अस्थायी रूप से निलंबित कर रहा है."

इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने रूसी पोस्ट के हवाले से बताया कि इस कदम से अमेरिका को भारी नुकसान होने की आशंका है. इंटरफैक्स के अनुसार, अमेरिका रूस से डाक निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य है, जहां 23% शिपमेंट जाता है. इनमें बोर्ड गेम, सौंदर्य उत्पाद, और कार पुर्जे जैसे सामान शामिल हैं. 2024 में अमेरिकी सीमा शुल्क एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक, 'डी मिनिमिस' छूट के तहत 1.36 अरब पैकेज अमेरिका पहुंचे, जिनका कुल मूल्य 64.6 अरब डॉलर था. इस छूट के खत्म होने और रूस की डाक रोक से अमेरिकी उपभोक्ताओं को सामान की कमी, डिलीवरी में देरी, और बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के अनुसार, लंबे समय से चला आ रहा 'डी मिनिमिस' छूट नियम, जिसके तहत 800 डॉलर से कम मूल्य के सामान को देश में शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति थी, शुक्रवार को समाप्त हो रहा है.

आपको बता दें, अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच 15 अगस्त को अलास्का में बैठक हुई थी. इस बैठक में यूक्रेन-रूस युद्ध का समाधान निकालने को लेकर चर्चा हुई थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वह यूक्रेन-रूस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। इसी वजह से रूस पर अब तक कड़े आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं. (इनपुट आईएएनएस से)