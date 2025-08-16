अलास्का से लौटने लगा पुतिन का विमान तो ट्रंप ने पीछे से भेज दिए अपने 'योद्धा', अब आया वीडियो
Advertisement
trendingNow12883699
Hindi Newsदुनिया

अलास्का से लौटने लगा पुतिन का विमान तो ट्रंप ने पीछे से भेज दिए अपने 'योद्धा', अब आया वीडियो

F22 Raptor Trump Putin Meeting: युक्रेन युद्ध तो फिलहाल नहीं रुका है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर कर दिखाया. पुतिन के साथ रेड कार्पेट पर आए तो ऊपर से बॉम्बर उड़ाया फिर पुतिन लौटने लगे तो पीछे से अमेरिका के सबसे बड़े योद्धा को भेज दिया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अलास्का से लौटने लगा पुतिन का विमान तो ट्रंप ने पीछे से भेज दिए अपने 'योद्धा', अब आया वीडियो

अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पूरी दुनिया ने देखी. दो ध्रुव जैसे कुछ समय के लिए मिल गए हों. रूस - यूक्रेन युद्ध थमने की उम्मीद थी लेकिन अभी और मीटिंग्स करने पर सहमति के साथ दोनों नेता लौट चुके हैं. बहरहाल, अलास्का में ट्रंप के शक्ति प्रदर्शन की काफी चर्चा हो रही है. हां, पुतिन के साथ जमीन पर ट्रंप ने तो ताकत दिखाई ही, वापसी में जब पुतिन का प्लेन मॉस्को के लिए निकला तो पीछे से अमेरिका ने अपने फाइटर दौड़ा दिए. नोबेल पुरस्कार को लेकर तमाम चर्चाओं के बीच ट्रंप ने पुतिन के प्लेन को एस्कॉर्ट कर बड़ा संदेश दिया है. 

आपने वो तस्वीर तो देखी होगी जिसमें रेड कार्पेट पर ट्रंप और पुतिन चल रहे होते हैं. सामने मंच आने वाला ही होता है तभी अमेरिका का खतरनाक बी-2 बॉम्बर अपने साथ चार लड़ाकू विमानों को लेकर ठीक ऊपर से गुजरता है. यह जैसे दो दिग्गजों के मिलन का उद्घोष या शंखनाद हो. कुछ पल के लिए पुतिन भी रुक गए थे और टेढ़े होकर बॉम्बर को देखने लगे. फिर ट्रंप ने उनसे कुछ कहा और दोनों मंच की तरफ बढ़ गए. वीडियो देखिए.  

दूसरा सीन उस जॉइंट बेस का है, जहां पुतिन के वेलकम का कार्यक्रम रखा था. वहां F-22 लड़ाकू विमानों को लाइन से खड़ा किया गया था जिससे ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के समय वह तस्वीर में दिखे. जिस समय पुतिन का प्लेन रनवे पर उतर रहा था, अंदर से लिए गए वीडियो में जेट दिखाई देते हैं. वीडियो देखिए. 

चार F-22 Raptors तो रेड कार्पेट के बिल्कुल पास खड़े किए गए थे. दिलचस्प है कि यही जेट आए दिन अलास्का के आसपास रूसी एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट भी करते रहते हैं. यहां जैसे पुतिन की अगवानी में सैल्यूट कर रहे हों. 

वापसी में क्या हुआ?

इसका वीडियो कुछ घंटे बाद आया. पुतिन के जंबो प्लेन से ली गई तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को गार्ड करने के लिए अपने चार सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों का बेड़ा भेजा था. वीडियो में पुतिन के प्लेन की खिड़की से दो एफ-22 फाइटर जेट एक तरफ और दो दूसरी तरफ देखे जा सकते हैं. 

F-22 से क्या मैसेज?

तमाम एक्सपर्ट अलग-अलग तरह से इस चीज को देख रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप दुनिया को मैसेज देना चाह रहे थे. एफ-22 रैप्टर पांचवीं पीढ़ी का एक स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिसे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने अमेरिकी एयरफोर्स के लिए बनाया है. यह अपनी स्टील्थ क्षमता के लिए जाना जाता है और अमेरिका इसे आसमान का किंग बताता रहा है. 2005 से यह सेवा में है और विशेष रूप से अमेरिकी वायु सेना ही इसका संचालन करती है. 

पढ़ें: रेड कार्पेट पर ट्रंप ने पुतिन के लिए बजाई तीन बार तालियां, लेकिन व्हाइट हाउस ने काट दिया वीडियो

पढ़ें: पुतिन से मिलने के बाद चैन से नहीं बैठे ट्रंप, 1 घंटे में 8 देशों को किया फोन?

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Trump Putin Alaska Meet

Trending news

बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
GST
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
Congress Vote Stealing Campaign
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
VP-BJP अध्यक्ष को लेकर जारी चुनावी चर्चा के बीच RSS की अचानक होने जा रही बैठक
RSS Meeting
VP-BJP अध्यक्ष को लेकर जारी चुनावी चर्चा के बीच RSS की अचानक होने जा रही बैठक
कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नही
Politics
कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नही
वो क्रांतिकारी जिसने पूरे ब्रिटिश राज को हिला दिया, सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर...
madan lal dhingra
वो क्रांतिकारी जिसने पूरे ब्रिटिश राज को हिला दिया, सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर...
औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने PAK का चिट्ठा खोल दिया
Asim Munir
औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने PAK का चिट्ठा खोल दिया
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
rss bjp relation
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन
Attari Wagah border
अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन
KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े
s jaishankar news
KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े
;