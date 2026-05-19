Advertisement
trendingNow13222644
Hindi NewsदुनियाPutin India Visit: भारत आ रहे पुतिन, साल भर में दूसरी बार करेंगे नई दिल्ली का दौरा; क्या है वजह?

Putin India Visit: भारत आ रहे पुतिन, साल भर में दूसरी बार करेंगे नई दिल्ली का दौरा; क्या है वजह?

रूस के राष्ट्रपति पुतिन सितंबर में भारत की यात्रा पर आएंगे. एक साल में यह दूसरा मौका है, जब वह नई दिल्ली आ रहे हैं. पुतिन की भारत यात्रा की पुष्टि क्रेमलिन ने की है. वह इस साल नई दिल्ली में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 19, 2026, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Putin India Visit: भारत आ रहे पुतिन, साल भर में दूसरी बार करेंगे नई दिल्ली का दौरा; क्या है वजह?

Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे. सितंबर के महीने में ये आयोजन नई दिल्ली में होने जा रहा है. एक साल के भीतर यह दूसरी बार होगा, जब रूसी राष्ट्रपति नई दिल्ली की यात्रा पर आ रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच और मजबूत और गहरे होते संबंधों को दिखाती है. पुतिन की भारत यात्रा की पुष्टि क्रेमलिन ने की है. 

दरअसल, नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें ब्रिक्स देशों के नेता जुटेंगे. यह दौरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत और रूस के बीच बढ़ते रणनीतिक और रक्षा सहयोग के बीच हो रहा है. इससे खास बात है कि पुतिन का यह दौरा एक साल में दूसरी बार हो रहा है. इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया था, जब उन्होंने 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था. 

सालभर में दूसरी बार भारत का दौरा करेंगे पुतिन 

व्लादिमीर पुतिन एक साल में दूसरी बार भारत का दौरा करने जा रहे हैं. इससे पहले दिसंबर में वह भारत आए थे. इस दौरान दोनों देशों के बीच हुई बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा की गई. साल 2025 की पुतिन की भारत यात्रा इसलिए भी खास रही, क्योंकि 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से राष्ट्रपति पुतिन की पहली भारत यात्रा थी.

Add Zee News as a Preferred Source

उससे पहले पुतिन ने आखिरी बार 2021 में नई दिल्ली का दौरा किया था. बता दें कि नई दिल्ली में इस साल होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, आर्थिक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की प्रबल संभावना है. 

यह भी पढ़ें: फांसी की सजा तय, पर फंदा लगाने वाला कोई नहीं! इस देश में सालों से खाली पड़ी है 'जल्लाद' की नौकरी, वजह कर देगी हैरान

बेहद अहम है भारत और रूस के संबंध 

गौरतलब है कि भारत का रूस से संबंध विदेश नीति के लिए कई मायनों में खास है. विशेषतौर पर पिछले कई दशों से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और ऊर्जा सहयोग में काफी करीबी रही है. भारत के लिए रूस की दोस्ती इसलिए भी खास है, क्योंकि रूस ने हमेशा से रक्षा के क्षेत्र में भारत का सहयोग किया है. 

भारतीय सशस्त्र बलों के सैन्य हार्डवेयर का एक बड़ा हिस्सा रूस से ही आयात होता है. इसके अलावा ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी रूस अहम योगदान देता है. सबसे खास बात है कि वर्तमान हालत में रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया है. यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं. इन सबके बावजूद भारत ने रूस से सबसे अधिक क्रूड ऑयल का आयात किया है. 

यह भी पढ़ें: US mosque attack: अमेरिका में मस्जिद के बाहर तड़ातड़ चली गोलियां, 3 लोगों की मौत; नाबालिग थे हलमावर

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Putinindia

Trending news

कभी 'सफेद सोना' उगाकर हो रहे थे मालामाल, अब 'गुलाबी आफत' ने किया बर्बाद!
cotton farmers
कभी 'सफेद सोना' उगाकर हो रहे थे मालामाल, अब 'गुलाबी आफत' ने किया बर्बाद!
कहां है 'Vegetarian City of World', जहां नॉन-वेज खाना है 'अपराध'; दिलचस्प है कहानी
Veg City
कहां है 'Vegetarian City of World', जहां नॉन-वेज खाना है 'अपराध'; दिलचस्प है कहानी
भारत का वो इलाका, जहां पैदा है देश का चौथाई केला, लोग कहते दुनिया का ‘बनाना कैपिटल’
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो इलाका, जहां पैदा है देश का चौथाई केला, लोग कहते दुनिया का ‘बनाना कैपिटल’
12 दिन सड़कों पर रहे लोग, टस से मस नहीं हुईं गाड़ियां, ऐसा था दुनिया का लंबा ट्रैफिक
world
12 दिन सड़कों पर रहे लोग, टस से मस नहीं हुईं गाड़ियां, ऐसा था दुनिया का लंबा ट्रैफिक
TMC को बड़ा झटका! जहांगीर खान ने फाल्टा पुनर्मतदान से अचानक वापस लिया नाम
TMC
TMC को बड़ा झटका! जहांगीर खान ने फाल्टा पुनर्मतदान से अचानक वापस लिया नाम
सावधान! दिन से भी ज्यादा खतरनाक है नाइट हीटवेव, जानें रात में लगने वाली इस लू का सच
Night Heatwave
सावधान! दिन से भी ज्यादा खतरनाक है नाइट हीटवेव, जानें रात में लगने वाली इस लू का सच
सायोनी घोष का सिर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम, भरी सभा में भाजपा नेता के बिगड़े बोल
india politics
सायोनी घोष का सिर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम, भरी सभा में भाजपा नेता के बिगड़े बोल
'तेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी...,' भाजपा नेता का बड़ा बयान
Telangana
'तेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी...,' भाजपा नेता का बड़ा बयान
बुलडोजर कल्चर महाराष्ट्र में घुसने ना दें, UP नहीं है... हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Maharastra News
बुलडोजर कल्चर महाराष्ट्र में घुसने ना दें, UP नहीं है... हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन दें, आदेश नहीं माना तो होगा एक्शन; SC ने खारिज की याचिका
Stray dogs
खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन दें, आदेश नहीं माना तो होगा एक्शन; SC ने खारिज की याचिका