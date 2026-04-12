'बिचौलिए' शहबाज से न हो पाया तो पुतिन ने भरी हामी..., रूस ने की अमेरिका-ईरान के बीच समझौता कराने की पेशकश

Russia on Islamabad Peace Talk: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांतिवार्ता पर बात नहीं बन सकी. इस बीच रूस ने बड़ी पेशकश की है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है. पुतिन के इस कदम ने दुनिया को हौरान कर दिया है.

दरअसल, इस्लामाबाद में करीब 21 घंटों की लंबी बातचीत के बाद भी ईरान और अमेरिका के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल अपने-अपने देश वापस लौट गए. बताया जाता है कि इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के सामने जो शर्तें रखी थी, उसपर किसी ने सहमति नहीं जताई.

अमेरिका ने ईरान के सामने रखी कई शर्तें

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ने इस वार्ता में ईरान के सामने कहा था कि वह लंबे समय तक परमाणु हथियार न बनाए और इसका एक लिखित वादा करे. हालांकि, ईरान की ओरे इस वादे को मानने से इनकार कर दिया गया. इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि यह अमेरिका का अंतिम और सबसे अच्छा प्रस्ताव था.

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रूसी राष्ट्रपति ने की पेजेशकियान से बातचीत

करीब 21 घंटों तक चली वार्ता के कुछ घंटों बात ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बात की. इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन की ओर से कहा गया कि रूस पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने को तैयार है.

इस बातचीत को लेकर क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन ने राजनीति और कूटनीतिक तरीके से विवाद सुलझाने और क्षेत्र में न्यायपूर्ण तथा स्थायी शांति बनाने में मदद करने की इच्छा जताई.

दो हफ्ते का अस्थायी युद्धविराम

गौरतलब है कि वर्तमान में पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच दो हफ्ते का संघर्ष विराम जारी है. यह अस्थायी संघर्षविराम 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला है. इस स्थिति में शांतिवार्ता असफल होने पर इस अस्थायी युद्धविराम पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं.

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