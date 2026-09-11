/सड़क पर दौड़ता किला, जहर-बारूद भी इसके आगे ढीला! क्यों पुतिन की कार कहलाती है दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए देश तैयार है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी देर रात भारत पहुंचें. भारत में वह 3 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर हैं. इस दौरान वह पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे. एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद पुतिन का काफिला जब, दिल्ली की सड़क से गुजरा, तो सभी की निगाहें उनकी कार पर थीं.
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कार देखने में इतनी खूबसूरत है कि कुछ पल के लिए आखें ठहर जाती हैं. रशियन मेड ऑरस लिमोजीन पुतिन की पसंदीदा सवारी है. क्रेमलिन से निकलने के बाद पुतिन जहां भी जाते हैं, वह इसी कार की सवारी करते हैं. भले ही ये कार देखने में सामान्य लग रही हो, लेकिन यह दुनिया की सबसे सुरक्षित वाहन में से एक मानी जाती है. आइए आपको इस खार के बारे में जानते हैं...
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ‘ऑरस सीनेट’ देर रात दिल्ली की सड़कों पर नजर आई. भारत की यात्रा के दौरान पुतिन की ये कार चर्चा का विषय है. बताया जाता है कि 7 टन वजनी ये कार सड़क पर चले रहा एक किला है. हैरान करने वाली बात है कि इस कार के दरवाजे इतने भारी है, जिसको हाथ से नहीं, बल्कि हाइड्रोलिक सिस्टम से खोलना पड़ता है.
सबसे खास बात है कि कार के चारों टायर फटने की स्थिति में ये कार 80 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल सकती है. हालांकि, टायरों का निर्माण इस तकनीक से किया गया, जिससे कार के टायर पंचर नहीं हो सकते हैं. वहीं, कार के कांच 8 इंच तक हैं, जो बुलट प्रूफ हैं. सबसे खास है कि कार में लगे शीशे असॉल्ट राइफल, AK-47, ग्रेनेड हमले को झेलने की क्षमता रखते हैं.
रूसी राष्ट्रपति जिस कार की सवारी करते हैं, उसका नाम ऑरस लिमोजिन है. कार की बॉडी का निर्माण स्टील, एलुमिनियम, टाइटेनियम और सेरेमिक से किया गया है. सबसे खास बात है कि इसके दरवाजे 8 इंच मोटे स्टील से बने होते हैं, जो किसी भी तरह के हमले से सुरक्षित रखते हैं.
वहीं, कार की खिड़कियां पॉलीकार्बोनेट से बने 5 लेयर वाले बुलेट प्रूफ शीशों से तैयार की जाती है. इसके टायर कभी पंचर नहीं होते और ना ही हमले के बाद इसकी रफ्तार में कोई कमी आती है. कार के बूट यानी डिक्की में फायर फायटिंग सिस्टम, आंसू गैस और स्मोक स्क्रीन लगा होता है. खास तौर पर इस कार के बोनट के आगे नाइट विजन कैमरा और ग्रेनेड लॉन्चर लगे होते हैं. इतना ही नहीं कार में GPS ट्रैकिंग सिस्टम और कम्यूनिकेशन सिस्टम भी लगा होता है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था काफी खास है. इसको कई लेयर में रखा गया है और इसमें स्नाइपर्स की तैनाती भी रहती है.
राष्ट्रपति पुतिन के साथ 4 लेयर सिक्योरिटी हमेशा रहती है.
पहले घेरे में पुतिन के पर्सनल बॉडीगार्ड रहते हैं.
SBP के इन कमांडो के हाथों में ब्रीफकेस होता है.
दूसरे घेरे में हाईटेक हथियारों से लैस कमांडो चलते है.
तीसरे घेरे में FSO के जवानों की तैनाती होती है.
और चौथे घेरे में स्नाइपर्स की तैनाती की जाती है.
कार में लगा ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम सभी प्रकार के खतरे को भांपता रहता है. ऐसे में किसी भी संदिग्ध गतिविधि डिटेक्ट होने पर सुरक्षा बलों को अलर्ट भेज दिया जाता है. ऐसे में ड्राइवर को तुरंत रूट बदलने की जानकारी मिल जाती है. इसके साथ ही यह कार एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है. पुतिन कार स्वदेशी तकनीक से बनी है, यानी इसमें विदेशी पार्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है.
कार के सेल्फ डिफेंस के लिए ऑटोमैटिक टियर गैस लॉन्चर भी लगाए गए हैं. यह दुश्मन के करीब आने पर खुद से टियर गैस फायर कर देता है. भीड़ को तीतर-बीतर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं.
इसके साथ ही गाड़ी के अलग-अलग हिस्सों में ऑटोमैटिक स्मौक ग्रेनेड निकलते हैं, इस सिस्टम के ऑन होते ही कार के चारों ओर धुएं की चादर बन जा रही है. दुश्मन को चकमा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है.
पुतिन की कार फायर सप्रेशन सिस्टम से भी लैस है. इसका मतलब है कि अगर किसी स्थिति में आग लग जाए, तो इसका सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेता है. इसके बाद फायर सप्रेशन सिस्टम खुद से आन हो जाता है.