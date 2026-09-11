Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /सड़क पर दौड़ता किला, जहर-बारूद भी इसके आगे ढीला! क्यों पुतिन की कार कहलाती है दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना

सड़क पर दौड़ता किला, जहर-बारूद भी इसके आगे ढीला! क्यों पुतिन की कार कहलाती है दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना

ब्रिक्स के लिए भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति की 'बख्तरबंद कार' इस समय चर्चा का केंद्र है. माना जाता है कि बारूदी सुरंगें भी इस सुरक्षित सवारी के आगे फुस्स हैं. ये कार ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम से लैस है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 11, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:10 PM IST
सड़क पर दौड़ता किला, जहर-बारूद भी इसके आगे ढीला! क्यों पुतिन की कार कहलाती है दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गणेश चतुर्थी पर राशि अनुसार चढ़ाएं बप्पा को भोग, मिलेगा बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद
2
3
4
5