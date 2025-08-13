जिस जानवर को देख सूख जाता था एंजेला मार्केल का हलक, उसी को अचानक सामने ले आए पुतिन; फिर क्या हुआ?
जिस जानवर को देख सूख जाता था एंजेला मार्केल का हलक, उसी को अचानक सामने ले आए पुतिन; फिर क्या हुआ?

ये साल 2007 की घटना है जब एंजेला मर्केल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए रूस पहुंची थी. जब दोनों शीर्ष नेताओं की बैठक चल रही थी तभी अचानक से वहां पर पुतिन का काला लैब्राडोर कोनी वहां आ गया.

Aug 13, 2025
भारत में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार (11 अगस्त) को रेबीज से होने वाली मौतों से बचने के लिए दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया. कुत्तों से डर तो लगता है चाहे वो आम आदमी हो या किसी देश का चांसलर हो. तो चलिए हम आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाते हैं जब जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी रूसी राष्ट्रपति के व्लादिमीर पुतिन के कुत्ते से डर गईं थीं. हालांकि पुतिन ने इसके लिए उनसे एक नहीं दो बार माफी मांगी थी. 

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कुत्तों से बहुत लगाव है.सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो भी मिल जाएंगे जिसमें पुतिन कुत्तों को दुलारते हुए नजर आ रहे हैं. एक बार ऐसा भी समय सामने आया जब वो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ बैठे थे और तभी उनका पालतू कुत्ता वहां आ गया. इस कुत्ते को वहां देखकर एंजेला मर्केल डर गईं थीं. हालांकि बाद में पुतिन इस बात के लिए एंजेला मर्केल से खेद व्यक्त किया, और ये स्पष्ट करते हुए कि उन्होंने ऐसा जानबूझ कर नहीं किया, उनसे माफी भी मांगी थी.   

क्या था पूरा मामला?
ये साल 2007 की घटना है जब एंजेला मर्केल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए रूस पहुंची थी. जब दोनों शीर्ष नेताओं की बैठक चल रही थी तभी अचानक से वहां पर पुतिन का काला लैब्राडोर कोनी वहां आ गया. उसके वहां पहुंचते ही मर्केल काफी भयभीत हो गईं. हालांकि उन्होंने उसे कुछ कहा नहीं वो चुपचाप अपनी जगह बैठीं रहीं. एंजेला मर्केल ने इस घटना का जिक्र अपनी नए संस्मरण 'फ्रीडम' में भी किया है.

एंजेला मर्केल ने पुतिन की टीम से किया था पहले से अनुरोध
अपनी आत्मकथा 'फ्रीडम' में एंजेला मर्केल ने लिखा, 'मुझे इस बात की जानकारी पहले से थी कि पुतिन कभी-कभी विदेशी मेहमानों के साथ मीटिंग के दौरान अपने पेट कोनी को भी साथ ले जाते हैं. इसलिए इस मीटिंग के एक साल पहले ही मैंने अपने सहयोगी के जरिए पुतिन की टीम से इस बात का अनुरोध किया था कि जब हमारी मीटिंग हो रही हो तो वो कोनी को अंदर न आने दें. क्योंकि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था.'

यह भी पढ़ेंः ट्रंप-पुतिन की मीटिंग किसने कराई फिक्स? यूक्रेन जंग के बीच मिलने का दिया प्रस्ताव

पुतिन ने गिफ्ट किया बड़ा कुत्ता और कहा- ये काटता नहीं
जर्मन चांसलर इस संस्करण में आगे लिखा,'रूसी राष्ट्रपति पुतिन की टीम ने मेरे अनुरोध का सम्मान किया और साल 2006 में  मॉस्को में मेरी पुतिन के साथ मुलाकात के समय पुतिन बिना अपने पेट के मीटिंग करने के लिए आए. इस दौरान उन्होंने मुझे एक खिलौना गिफ्ट किया ये एक बड़ा कुत्ता था, और कहा कि ये काटता नहीं है.' 

जब मर्केल के पास पहुंच गया पुतिन का कुत्ता
एंजेला मर्केल ने 'फ्रीडम' में आगे लिखा,'इसके एक साल के बाद रूस के सोची शहर में मेरी और पुतिन की एक बार फिर से मुलाकात हुई. हमारी बातचीत अभी चल ही रही थी कि तभी इस मीटिंग में एक बड़ा सा कुत्ता मेरे पास आकर खड़ा हो गया. मीटिंग के दौरान कुत्ते की एंट्री के बाद मैं पुतिन के बगल होने के बावजूद असहज हो गई थी. वहीं सामने बैठे मीडिया के लोग मेरी तस्वीरें ले रहे थे.'

पुतिन इस घटना के लिए मर्केल से मांगी थी माफी
वहीं इस वाकए के बाद पुतिन मामले को भांप गए और उन्होंने मर्केल से माफी भी मांग ली थी. रूसी राष्ट्रपति ने मीडिया को बताया था कि मुझे एंजेला मर्केल के डॉग फोबिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी. हालांकि मैंने उनसे माफी भी मांग ली थी.अगर मुझे पता होता कि एंजेला मर्केल कुत्तों से डरती हैं तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता. मैं वादा करता हूं कि अगर वो भविष्य में फिर कभी मुझसे मिलने आएंगी तो ऐसा दोबारा नहीं होगा.

यह भी पढ़ेंः असीम मुनीर ने दी परमाणु धमकी तो भारत को लेकर क्या बोला पाक का नया दोस्त अमेरिका?

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

Angela MerkelVladimir Putin

