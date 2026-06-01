पुतिन के 2 'सीक्रेट बेबी'! जिनकी आज तक दुनिया ने नहीं देखी झलक, जानिए कहां और कौन पाल रहा?

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की निजी जिंदगी को लेकर एक नया खुलासा हुआ है. एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि पुतिन के दो बेटे भी हैं, जो बेहद सुरक्षित जगह पर रहते हैं. उनकी एक अलग दुनिया है. बताया जा रहा है कि पुतिन के ये दोनों बेटे पुतिन की पार्टनर रहीं अलीना काबाएवा से है. पुतिन की निजी जिंदगी को लेकर इस नए और चौंकाने वाले खुलासे पर पढ़ें ये रिपोर्ट...

रहस्यों से भरी है पुतिन की दुनिया

व्लादिमीर पुतिन दुनिया की ऐसी शख्सियत हैं जो दमदार भी है और रहस्यों से भरी भी. पुतिन की जिंदगी सस्पेंस और किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है. दुनिया पुतिन को उनके कठोर फैसलों और पश्चिम देशों से टक्कर लेने के लिए जानती है, लेकिन उनकी जिंदगी का एक पहलू ऐसा भी है, जो उनको अलग बनाता है.

पहला बेटा 2015 और दूसरा 2019 में हुआ

पुतिन की निजी जिंदगी को लेकर हमेशा नए-नए खुलासे होते रहे हैं. एक बार फिर पुतिन को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ जो हैरान करने वाला है. रूसी खोजी पत्रकारिता संगठन 'डोजियर सेंटर' और 'सिस्टेमा' ने अपनी जांच में पुतिन की निजी जिंदगी को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. रिपोर्ट्स का दावा है कि पुतिन और उनकी उनकी पाटर्नर रही पूर्व ओलंपिक जिमनास्ट चैंपियन अलीना काबाएबा से उनके दो बेटे हैं. पुतिन और काबाएवा के रिश्तों को क्रेमलिन ने कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन बताया जा रहा है कि अलीना से पुतिन को दो बेटे हैं. एक बेटे का नाम इवान बताया जा रहा है, जबकि दूसरे बेटे के नाम व्लादिमीर जूनियर है. इवान का जन्म 2015 में स्विट्जरलैंड में हुआ था. वहीं व्लादिमीर जूनियर 2019 में मॉस्को में पैदा हुए थे.

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घर के पास एयर डिफेंस सिस्टम तक है तैनात

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये दोनों बच्चे आम बच्चों की तरह स्कूल नहीं जाते और न ही अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से मिलते-जुलते हैं. पुतिन के ये दोनों लड़के एकांत में रहते हैं. रिपोर्ट बताती है कि पुतिन के बेटे मॉस्को के उत्तर में मौजूद पुतिन के बेहद सुरक्षित और आलीशान वाल्दाई मैंशन में रहते हैं. उनकी सुरक्षा में चौबीसों घंटे पुतिन की पर्सनल सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है. वो मुख्य रूप से प्राइवेट यॉट, बख्तरबंद ट्रेनों और निजी विमानों से ही यात्रा करते हैं. रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि जहां पुतिन के बेटे रहते हैं, वहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है.

बच्चों के सामने नहीं कर सकते हर बात

रिपोर्ट के मुताबिक इन बच्चों को पढ़ाने और संभालने के लिए लाखों रुपये खर्च करके विदेशी नैनी और टीचर्स रखे गए हैं, जो दक्षिण अफ्रीका, बोस्निया और जर्मनी जैसे देशों से हैं. इन टीचर्स को आधिकारिक तौर पर एक मेडिकल सेंटर में 'अनुवादक' दिखाकर रखा गया है और उन्हें हर महीने लाखों रूबल सैलरी दी जाती है. इन स्टाफ मेंबर्स के लिए कड़े नियम हैं. वो बच्चों के सामने राजनीति, धर्म या एलजीबीटी जैसे मुद्दों पर बात नहीं कर सकते. पुतिन के बेटों को बचपन से ही अंग्रेजी और जर्मन जैसी यूरोपीय भाषाएं सिखाई जा रही हैं. स्टाफ को भर्ती करने और उन्हें अपने पास बनाए रखने के लिए पुतिन परिवार इनको हर महीने 8000 डॉलर तक की सैलरी देता है.

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इवान को माना जा रहा पुतिन का उत्तराधिकारी

रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बेटा इवान अपनी मां की तरह जिम्नास्टिक्स और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा है. सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इवान को पुतिन का उत्तराधिकारी भी बताया जाता है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दोनों बच्चों की सेहत को लेकर बहुत एहतियात बरती जाती है. दोनों लड़कों के साथ-साथ स्टाफ सदस्यों की लगातार मेडिकल जांच होती रहती है. कई शिक्षकों को मेडिकल जांच में सामान्य बैक्टीरिया पाए जाने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया. साफ-सफाई के लिए कई कड़े नियम बनाए गए हैं.

पुतिन अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा बेहद गोपनीय रहे हैं. उन्होंने अपनी पहली पत्नी ल्यूडमिला से हुई दो बेटियों के बारे में भी सार्वजनिक रूप से बहुत कम बात की है. हमेशा की तरह रूसी सरकार या पुतिन की तरफ से इन दोनों बेटों को लेकर किए गए दावों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया है.