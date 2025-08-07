अमेरिका जाएंगे मुनीर, इधर भारत के दौरे पर आएंगे पुतिन, डोभाल ने कैसे रच दिया खेला?
Advertisement
trendingNow12871047
Hindi Newsदुनिया

अमेरिका जाएंगे मुनीर, इधर भारत के दौरे पर आएंगे पुतिन, डोभाल ने कैसे रच दिया खेला?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस महीने के आखिर में (अगस्त) भारत का दौरा करेंगे, इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हवाले से बताया. डोभाल अभी रूस में हैं. 

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 07, 2025, 03:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका जाएंगे मुनीर, इधर भारत के दौरे पर आएंगे पुतिन, डोभाल ने कैसे रच दिया खेला?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस महीने के आखिर में (अगस्त) भारत का दौरा करेंगे, इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हवाले से बताया. डोभाल अभी रूस में हैं. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत-अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद के बीच रूसी राष्ट्रपति अगस्त में भारत की यात्रा पर होंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल आयात पर भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद टैरिफ विवाद और गहरा गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल के आयात पर भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद टैरिफ विवाद तेज हो गया. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस वक्त रूस में हैं और अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, बुनिया तौर पर दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर. वहीं,  ट्रंप की टैरिफ संबंधी मौजूदा धमकियों के बीच भारत और रूस औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे. डोभाल की यात्रा में एक्स्ट्रा एस-400 मिसाइल डेफेंस  सिस्टम्स की खरीद और एसयू-57 लड़ाकू विमानों पर बातचीत पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर निशाना साधा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को रूसी तेल खरीदने पर पाबंदी लगाने की धमकी दी है, क्योंकि वह यूक्रेन में रूस के जंग में किसी न किसी तरह से मदद कर रहा है. शुरुआत में ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया, जिसे बाद में बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया.

ट्रंप ने रूसी तेल खरीदारों को चेतावनी दी है कि अगर पुतिन यूक्रेन में जंग रोकने पर सहमत नहीं होते हैं, तो वे सेकंड्री फीस लगा सकते हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,'ऐसा हो सकता है.' उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस पर यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए दबाव बनाने के मकसद से और अधिक पाबंदियों की घोषणा की जाएगी. ट्रंप ने कहा,'ऐसा हो सकता है. मैं अभी आपको नहीं बता सकता.'

25 फीसदी की दर 7 अगस्त से प्रभावी होगा

25 फीसदी की दर 7 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी, जबकि नया घोषित अतिरिक्त शुल्क अब से 21 दिन बाद लागू होगा. आदेश में कहा गया है, 'लगाया गया शुल्क. ऐसे आयातों पर लागू किसी भी अन्य शुल्क, शुल्क, टैक्स,रिकवरी और चार्ज के अतिरिक्त होगा.' इसमें कहा गया है, 'मुझे पता चला है कि भारत सरकार वर्तमान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ से तेल आयात कर रही है. और लागू कानून के मुताबिक अमेरिका के सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित भारत की वस्तुओं पर 25 फीसदी की अतिरिक्त मूल्यानुसार शुल्क दर लागू होगी.'

अमेरिका जा रहे मुनीर

उधर, पाकिस्तान के आर्मी चाफ जनरल असीम मुनीर दो महीने के अंदर दूसरी बार अमेरिका जा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार वे अमेरिका के सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला के फेयरवेल प्रोग्राम में शामिल होंगे, जो फ्लोरिडा के टैम्पा में आयोजित होने जा रहा है.

 

About the Author
author img
मोहम्मद अमजद शोएब

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Vladimir Putin

Trending news

30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
Rahul Gandhi
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
Election Commission
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
Election Commission
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
Kerala News
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
uddhav thackeray
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
Rahul Gandhi
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
toll
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
#Rahul Gandhi
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
Fadnavis
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
;