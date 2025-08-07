अमेरिका जाएंगे मुनीर, इधर भारत के दौरे पर आएंगे पुतिन, डोभाल ने कैसे रच दिया खेला?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस महीने के आखिर में (अगस्त) भारत का दौरा करेंगे, इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हवाले से बताया. डोभाल अभी रूस में हैं. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत-अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद के बीच रूसी राष्ट्रपति अगस्त में भारत की यात्रा पर होंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल आयात पर भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद टैरिफ विवाद और गहरा गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल के आयात पर भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद टैरिफ विवाद तेज हो गया. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस वक्त रूस में हैं और अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, बुनिया तौर पर दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर. वहीं, ट्रंप की टैरिफ संबंधी मौजूदा धमकियों के बीच भारत और रूस औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे. डोभाल की यात्रा में एक्स्ट्रा एस-400 मिसाइल डेफेंस सिस्टम्स की खरीद और एसयू-57 लड़ाकू विमानों पर बातचीत पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर निशाना साधा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को रूसी तेल खरीदने पर पाबंदी लगाने की धमकी दी है, क्योंकि वह यूक्रेन में रूस के जंग में किसी न किसी तरह से मदद कर रहा है. शुरुआत में ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया, जिसे बाद में बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया.

ट्रंप ने रूसी तेल खरीदारों को चेतावनी दी है कि अगर पुतिन यूक्रेन में जंग रोकने पर सहमत नहीं होते हैं, तो वे सेकंड्री फीस लगा सकते हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,'ऐसा हो सकता है.' उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस पर यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए दबाव बनाने के मकसद से और अधिक पाबंदियों की घोषणा की जाएगी. ट्रंप ने कहा,'ऐसा हो सकता है. मैं अभी आपको नहीं बता सकता.'

25 फीसदी की दर 7 अगस्त से प्रभावी होगा

25 फीसदी की दर 7 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी, जबकि नया घोषित अतिरिक्त शुल्क अब से 21 दिन बाद लागू होगा. आदेश में कहा गया है, 'लगाया गया शुल्क. ऐसे आयातों पर लागू किसी भी अन्य शुल्क, शुल्क, टैक्स,रिकवरी और चार्ज के अतिरिक्त होगा.' इसमें कहा गया है, 'मुझे पता चला है कि भारत सरकार वर्तमान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ से तेल आयात कर रही है. और लागू कानून के मुताबिक अमेरिका के सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित भारत की वस्तुओं पर 25 फीसदी की अतिरिक्त मूल्यानुसार शुल्क दर लागू होगी.'

