जंग के शोर-गुल के बीच पुतिन का इजहार-ए-इश्क, पत्रकार के सवाल पर बोले- हां मैं प्यार में हूं

Vladimir Putin: कहते हैं कि प्यार कब-किसे हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है और न ही कोई सीमा होती है. प्यार पर न जाने कितनी कहानियां लिखी गई हैं, प्यार पर न जाने कितने किस्से फेमस हैं. अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान देते हुए कहा कि उन्हें प्यार हो गया है, पुतिन के मुंह से जैसे ही ये निकला लोग चौंक गए, इसके अलावा क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.

पुतिन ने दिया जवाब

एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी सरकारी मीडिया से जुड़ी 360 की रेजिना ओरेखोवा ने पुतिन से कहा, आपने आज कहा कि आपको लगता है कि पहली नजर का प्यार होता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आप प्यार में हैं? इस पर पुतिन ने कहा, हां, लेकिन उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी, उन्होंने माना की 42 साल की पूर्व ओलंपिक जिम्नास्ट अलीना काबायेवा के साथ अठारह साल तक रिश्ता रहा. ये भी कहा जाता है कि दोनों के दो बच्चे हैं, जिनकी उम्र दस और छह साल है और वे इवान स्पिरोडोनोव और व्लादिमीर स्पिरोडोनोव के नकली नामों से रहते हैं.

हुआ था ये दावा

2008 में रूसी अखबार मोस्कोवस्की कोरेस्पोंडेंट ने रिपोर्ट किया कि पुतिन से उनकी पत्नी ल्यूडमिला का तलाक हो गया है और पुतिन की काबायेवा से सगाई हो गई है. सरकार ने इस खबर से इनकार किया और इसके तुरंत बाद अखबार बंद कर दिया गया. क्रेमलिन ने अप्रैल 2014 में पुतिन और ल्यूडमिला के तलाक की ऑफिशियल घोषणा की.

पहले भी दिया है ऐसा बयान

इससे पहले 2014 एडिशन के दौरान पुतिन ने अपनी लव लाइफ के बारे में लगभग वैसा ही जवाब दिया जैसा उन्होंने अभी दिया है. तब उन्होंने एक यूरोपियन दोस्त के बारे में एक किस्सा सुनाया और कहा वह किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो उनसे प्यार करता है. हालांकि उन्होंने तब भी उस महिला के बारे में कोई डिटेल नहीं दी.

रही है कई चर्चाएं

बता दें कि पुतिन का सत्ता में रहने के दौरान कई महिलाओं के साथ अफेयर की भी चर्चाएं रही हैं, जिसमें 50 साल की स्वेतलाना क्रिवोनोगिख का भी नाम शामिल हैं. ऐसा कहा जाता है कि मिस रूस की पूर्व कंटेस्टेंट 17 साल की थीं जब वो पहली बार पुतिन के संपर्क में आई थी.