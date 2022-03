यूक्रेन से जंग के बीच सड़क पर फूट-फूट कर रो पड़ा रूसी सैनिक, देखें इमोशनल VIDEO

नई दिल्ली: यूक्रेन-रूस युद्ध (Russia-Ukraine War) ने जहां एक ओर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर युद्ध की फोटोज और वीडियोज लगातार सोशल मीडिया (Social Media) पर ट्रेंड कर रही हैं. एक ऐसे ही रोते हुए रूसी सैनिक (Russian Soldier) की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Viral) हो रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल (Viral) एक वीडियो में एक रूसी सैनिक (Russian Soldier) को फूट-फूट कर रोता हुआ देखा जा सकता है. जब वहां मौजूद यूक्रेनी ने उस रूसी सैनिक की मां को उसकी खैरियत बताने के लिए फोन किया तब सैनिक का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया. पूरा किस्सा जानने से पहले आप ये वायरल वीडियो देखें...

Remarkable video circulating on Telegram. Ukrainians gave a captured Russian soldier food and tea and called his mother to tell her he’s ok. He breaks down in tears. Compare the compassion shown here to Putin’s brutality. pic.twitter.com/KtbHad8XLm

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 2, 2022