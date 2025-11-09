Advertisement
यूक्रेन के पावर प्लांट पर फिर हमला, आखिर सर्दियों में क्यों होती है ऐसे मिसाइल अटैक?

Russia-Ukraine War: रूस ने सर्दी के मौसम में एक बार फिर यूक्रेन के पावर प्लांट पर हमला किया है, जिससे कई प्लांट बंद हो गए हैं. हमें समझना होगा कि आखिर विंटर सीजन में ऐसी स्ट्राइक क्यों होती है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 09, 2025, 02:30 AM IST
Russian Strikes on Ukraine’s Power Plant: रूस और यूक्रेन की जंग चौथे विंटर सीजन में दाखिल होते ही, मास्को ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रातोंरात एक बड़ा हमला किया, जिससे नेशनल पावर ग्रिड ठप हो गया और एक बड़ा ब्लैकआउट हो गया. इन हमलों में अहम थर्मल पावर प्लांट और एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया, जिससे मौसम के ठंडे होने के साथ ही हजारों लोग बिजली, पानी या हीटिंग के बिना रह गए. 

यूक्रेन सरकार ने की निंदा
यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिगा (Andriy Sybiga) ने इस हमले को नागरिकों के रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा हमला बताया, जबकि पीएम यूलिया स्विरीडेंको (Yulia Svyrydenko) ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हीट और लाइट बहाल करने के कोशिशें जारी हैं.

कई थर्मल प्लांट बंद
यूक्रेन की सरकारी एनर्जी कंपनी, सेंट्रेनेर्गो (Centrenergo) ने बताया कि उसके सभी थर्मल पावर प्लांट, जिन्हें 2024 में हुए विनाशकारी हमलों के बाद हाल ही में बहाल किया गया था, अब पूरी तरह से बंद हैं.  कंपनी ने कहा कि मिसाइलों और ड्रोन्स की एक खतरनाक लहर ने एक ही प्लांट पर बार-बार हमला किया, जिससे महीनों के मरम्मत का काम बर्बाद हो गया. मरम्मत दल क्षति की मरम्मत और बिजली उत्पादन को फिर से शुरू करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

जेलेंस्की ने क्या कहा
इस बीच, राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने कहा कि यूक्रेनी वायु रक्षा बलों ने रात में 400 से ज्यादा ड्रोन और कई मिसाइलों को रोका, हालांकि कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्यों को भेदने में कामयाब रहीं. उन्होंने यूक्रेन की ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अमेरिका निर्मित पैट्रियट मिसाइलों सहित एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम की तुरंत जरूरत पर जोर दिया.

ड्रोन हमले में मौत
दुखद बात ये है कि नीपर (Dnipro) में एक ड्रोन हमले (Drone strike) में एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि खार्किव (Kharkiv) में एक और शख्स के हताहत होने की खबर है. ये बड़े पैमाने का हमला इस साल यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हुए सबसे भीषण हमलों में से एक है, जिससे सर्दियों के आते ही मानवीय संकट की आशंकाएं बढ़ गई हैं. 

सर्दी में ऐसे हमला क्यों?
रूस बार-बार सर्दी के मौसम में यूक्रेन के पावर प्लांट पर इसलिए हमला करता है ताकि वो अपने दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा परेशान कर सके, विंटर सीजन में हीटर, ब्लोअर और गीजर जैसी हीटींग डिवाइस की जरूरत ज्यादा पड़ती है, और इसके लिए बिजली भी अधिक मात्रा में चाहिए.

