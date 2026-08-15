Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /ओमान के समुद्र में 2,000 वर्ग किमी तक फैला रूसी टैंकर का तेल, जहरीले पानी ने बढ़ाया प्रदूषण का खौफ

ओमान के समुद्र में 2,000 वर्ग किमी तक फैला रूसी टैंकर का तेल, जहरीले पानी ने बढ़ाया प्रदूषण का खौफ

Russian Oil Tanker Spill In Oman: ओमान तट से तेल लेकर जा रही रूसी टैंकर लगातार मुसीबत बनता जा रहा है. इस ऑयल टैंकर से अबतक 400 किलोमीटर तक तेल लीक हो चुका है, जिसने पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 15, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:11 PM IST
ओमान के समुद्र में 2,000 वर्ग किमी तक फैला रूसी टैंकर का तेल, जहरीले पानी ने बढ़ाया प्रदूषण का खौफ

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
13 साल की उम्र में रचा इतिहास... बनी देश की पहली एक्ट्रेस, फिर अचानक उजड़ गई जिंदगी
2
3
4
5