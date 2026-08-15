/ओमान के समुद्र में 2,000 वर्ग किमी तक फैला रूसी टैंकर का तेल, जहरीले पानी ने बढ़ाया प्रदूषण का खौफ

बचाव दल समुद्र में फंसे टैंकर और तेल को फैलने से रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. इसके अलावा वे टैंकर से तेल निकलने की समस्या को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं और फैला हुआ तेल भी साफ किया जा रहा है. हालांकि, समुद्र की गंभीर स्थिति के चलते ऐसा कर पाना थोड़ा कठिन हो रहा है. फिलहाल के लिए सबसे बड़ा टास्क ऑयल टैंकर को सुरक्षित करना और तेल को आगे फैलने से रोकना है. अगर तेल का लीक होना जारी रहता है, तो इससे ओमान के समुद्र समेत तटीय इलाकों को अधिक नुकसान पहुंच सकता है.