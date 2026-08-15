/ओमान के समुद्र में 2,000 वर्ग किमी तक फैला रूसी टैंकर का तेल, जहरीले पानी ने बढ़ाया प्रदूषण का खौफ

Oman Oil Spill: पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच ओमान तट पर एक ऑयल टैंकर फंसने से लगातार तेल रिस रहा है. इससे समुद्र में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है. बता दें कि यह रिसाव प्रतिबंधित रूसी टैंकर से हो रहा है, जो अबतक 400 किलोमीटर तक पूरे इलाके में फैल चुका है. आसान भाषा में समझें तो कच्चा तेल अबतक भारत के पूरे चेन्नई शहर के बराबर लीक हो चुका है.
समुद्र को अपने तेल से गंदा करने वाला यह टैंकर कैरोलिन बेजेंगी है, जो ओमान के पास 30 जून 2026 को ओमान के काबिलियाह आइलैंड में फंस गया था. यह जहाज रूस का तकरीबन 800,000 बैरल क्रूड ऑयल लेकर जा रहा था कि तभी यह बीच समुद्र में फंस गया. सेटेलाइट इमेजेस में समुद्र के ऊपर तेल की बड़ी लेयर देखी जा रही है. तेल धीरे-धीरे बढ़ते हुए अब बड़े इलाके तक फैल चुका है. यहां तक की यह अब ओमान के तट के कुछ हिस्सों में भी पहुंच चुका है.
कैरोलिन बेजेंगी को रूस के नोवोरोस्सिस्क पोर्ट से लाया जा रहा था. बीते 7 अगस्त 2026 को इससे लीक हो रहा तेल सुमद्र में लगभग 800 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका था, जो 14 अगस्त 2026 को बढ़कर लगभग 2,000 वर्ग किलोमीटर हो गया. इससे अब यह समुद्री इलाका काफी ज्यादा तेल से प्रभावित हो चुका है. खतरे की बात ये है कि तेल मु्ख्य रूप से जिस इलाके में फैला है, वहां अधिकतर समुद्री जीव रहते हैं. इनमें समुद्री पक्षी, कछुए और हंपबैक व्हेल जैसे जीव शामिल हैं.
पानी के ऊपर लगातार फैल रहा तेल समुद्री जीवों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. इससे उन्हें भोजन-पानी की समस्या भी हो सकती है. समुद्र में फैल रहे तेल का असर 40 किलोमीटर लंबे तटीय इलाके पर भी पड़ सकता है. इससे मसिराह आइलैंड को भी बड़ा खतरा बताया गया है.
ओमान के पास अभी बरसात का मौसम चल रहा है. ऐसे में समुद्र की धाराएं और तेज हवा पानी में फैल रहे तेल को दूसरे इलाकों तक धकेल सकती हैं. इससे तेल और भी जल्दी दूसरे इलाकों में फैल सकता है. ऐसे में जितनी जल्दी हो सके तेल का फैलाव रोकना बेहद जरूरी है.
बचाव दल समुद्र में फंसे टैंकर और तेल को फैलने से रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. इसके अलावा वे टैंकर से तेल निकलने की समस्या को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं और फैला हुआ तेल भी साफ किया जा रहा है. हालांकि, समुद्र की गंभीर स्थिति के चलते ऐसा कर पाना थोड़ा कठिन हो रहा है. फिलहाल के लिए सबसे बड़ा टास्क ऑयल टैंकर को सुरक्षित करना और तेल को आगे फैलने से रोकना है. अगर तेल का लीक होना जारी रहता है, तो इससे ओमान के समुद्र समेत तटीय इलाकों को अधिक नुकसान पहुंच सकता है.
कैरोलिन बेजेंगी नाम के इस जहाज ने अपनी यात्रा के दौरान बीते 8 जून 2026 को यमन के तट पर किसी समस्या की सूचना दी थी. समुद्री सूत्रों के मुताबिक, जहाज पर अटैक हुआ था. इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी की ओर से नहीं ली गई है. कैरोलिन बेजेंगी अप्रैल 2026 में रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रमुख केंद्र नोवोरोस्सियस्क पोर्ट से रवाना हुआ था. इस दौरान यूक्रेन की ओर से रूसी ऑयल ले जा रहे एक शैडो फ्लीट पर कई हमले किए गए. इनमें यह जहाज भी शामिल है.
ऑयल स्पिल एक्सपर्ट जॉन एमोस ने बीते दिनों तेल फैलने की इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि अगर इस समस्या को रोकने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी, तो यह जहाज ऐसे ही टूटता रहेगा और इसका पूरा तेल समुद्र में गिर जाएगा. इससे 40-50 मिलियन गैलन तक का रिसाव हो सकता है, जो साल 1989 के एक्सॉन वाल्डेज ऑयल लीकेज के बराबर होगा.