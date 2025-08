शर्मिंदगी की हद, यूक्रेन हमले में धधकते तेल डिपो के सामने वीडियो बना रही थीं रूसी लड़कियां, अब पड़ेगा पछताना

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले तीन साल से ज्यादा वक्त से जंग जारी है. दोनों तरफ से लगातार विध्वंसक हवाई हमले जारी हैं. इसी क्रम में यूक्रेन ने रूस के सोची इलाकों में कई बड़े हमले किए. यूक्रेन के इस ताजा हमले में के बाद रूस को भारी नुकसान पहुंचा. जिसमें एक तेल डिपो पूरी तरह बर्बाद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. लेकिन सोची में जलते हुए इस तेल डिपो के सामने रैप करते हुए जिन दो टिकटॉक इंफ्लुएंसर्स ने वीडियो बनाकर पोस्ट किया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

इन इंफ्लुएंसर्स की पहचान 21 साल की दशा व्लादिमीरोवना लोस्कुटोवा और 19 साल की करीना एवगेनयेवना ओशुरकोवा के रूप में हुई है. उन्होंने एक नामालूम शख्स के साथ रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में एक जलते हुए तेल डिपो के पास खुद का वीडियो बनाया था. डेली मेल के मुताबिक, यह डिपो सरकारी स्वामित्व वाली एनर्जी कंपनी रोसनेफ्ट से जुड़ा है, जो रूसी सेना को फ्यूल की आपूर्ति करती है.

Two women, identified as 21-year-old Darya and 19-year-old Karina, alongside an unidentified male, have been arrested after filming a social media video earlier today in front of a burning oil depot in Adler, Southwestern Russia, which was targeted last night in a large-scale… pic.twitter.com/R8xr0xyqdu

August 3, 2025