दुनिया

रूसी टूरिस्टों को 30 दिन के लिए फ्री मिलेगा भारत का E-VISA, जानें नॉर्मल वीजा से है कितना अलग

Indian e visa: ई-टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन कर्ता को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी संबंधित जानकारी सांझा करनी होगी.पीएम मोदी की तरफ से रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई-टूरिस्ट वीजा देने की घोषणा के बाद भारत में पर्यटन के लिए रूसी नागरिकों की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:52 PM IST
PM Modi: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर साइन किया है. इन्हीं समझौतों में ई-टूरिस्ट वीजा भी शामिल है, जिसको रूसी टूरिस्टों के लिए जारी करने की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने दी है. इसके साथ-साथ भारत की तरफ से ग्रुप टूरिस्ट वीजा की सुविधाएं जल्द शुरू करने की बात पीएम ने कहीं है. इसके पीछे पीएम का उद्देश्य, ज्यादा से ज्यादा रूसी टूरिस्टों को भारत दर्शन के आमंत्रित करना है.

ई-टूरिस्ट वीजा

ई-टूरिस्ट वीजा एक आनलाइन वीजा है, जिसमें आवेदनकर्ता को किसी तरह का फिजिकल वर्कआउट यानी की किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. यह वीजा उनको मिलता है, जो घूमने-फिरने या फिर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करना चाहते हैं. ई-टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन कर्ता को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी संबंधित जानकारी सांझा करनी होगी.पीएम मोदी की तरफ से रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई-टूरिस्ट वीजा देने की घोषणा के बाद भारत में पर्यटन के लिए रूसी नागरिकों की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. ई-टूरिस्ट वीजा की प्रक्रिया 30 दिनों के अंदर की जाएगी और यह बिल्कुल निःशुल्क होगी. 

नॉर्मल वीजा
नॉर्मल वीजा, ई वीजा से सिर्फ थोड़ा सा अलग होता है. क्योंकि, इसमें आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के बाद दूतावास पर अपना पासपोर्ट, फोटो वेरिफिकेशन करवाना होता है. इंटरव्यू भी नॉर्मल वीजा हासिल करने की प्रक्रिया में शामिल होता है. इसके दौरान आपका बैंक बैलेंस और पिछले कुछ महीनों की ट्रांजेक्शन भी देखी जा सकती हैं. नॉर्मल वीजा हासिल करने की पूरी प्रक्रिया समय सीमा ई- वीजा से ज्यादा होती है. नोर्मल वीजा और ई वीजा में आपसे यात्रा का कारण जरुर पूछा जाता है. भारत की तरफ से रूसी नागरिकों के लिए ई-टूरिस्ट वीजा 30 दिनों तक फ्री करने के बाद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ें: DNA: पुतिन...ट्रंप को अपने जाल में फंसाकर दिल्ली आए हैं, जानिए क्या है पूरा मामला

