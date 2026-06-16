Super Sonic Bomber: रूस के साइबेरियाई इलाके से एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है. जानकारी के अनुसार, रूसी वायुसेना का रीढ़ माना जाने वाला खतरनाक और अत्याधुनिक 'Tu-22M3 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर' विमान सोमवार को इर्कुत्स्क इलाके में एक रूटीन ट्रेनिंग उड़ान के दौरान अचानक क्रैश हो गया.
आसमान में विमान का इंजन फेल होते ही वह आग के गोले में तब्दील हो गया. हालांकि, इस भीषण हादसे में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है; विमान के अंदर मौजूद चारों क्रू मेंबर्स (पायलटों) ने वक्त रहते इजेक्ट कर लिया और सुरक्षित बाहर निकल आए.
इस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्रैश का एक अनवेरिफाइड वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे यह विशालकाय सुपरसोनिक बॉम्बर विमान अंगारा नदी के किनारे से कुछ ही दूरी पर स्थित घने जंगल वाले इलाके में बहुत तेजी से सीधे नीचे की तरफ गिरता है. जमीन से टकराते ही एक जोरदार धमाका होता है और आसमान में काले धुएं का एक विशाल गुबार छा जाता है. इर्कुत्स्क के गवर्नर इगोर कोब्जेव ने पुष्टि की कि यह विमान कामेंका गांव के पास क्रैश हुआ है. उन्होंने बताया कि चारों क्रू मेंबर्स को तुरंत रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाया गया है, उन्हें कुछ चोटें आई हैं लेकिन किसी की भी जान को कोई खतरा नहीं है. घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुटी हैं.
WATCH: Russian Tu-22 strategic bomber crashes in Irkutsk, Russia pic.twitter.com/mqW9L5pVEp
Rapid Report (@RapidReport2025) June 15, 2026
रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया कि राहत की बात ये रही कि विमान अपने रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था, इसलिए इसमें कोई 'कॉम्बैट लोड' यानी लाइव मिसाइलें या बम लोड नहीं थे. यही कारण रहा कि कामेंका गांव के पास गिरने के बावजूद जमीन पर किसी भी तरह की जान-माल की हानि नहीं हुई है. शुरुआती तकनीकी जांच के बाद रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह दुर्घटना किसी हमले का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इंजन में अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण विमान अनियंत्रित हो गया था.
यह क्रैश रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि Tu-22M3 कोई साधारण विमान नहीं है. यह सोवियत-दौर के मूल विमान का एक बेहद घातक और मॉडर्नाइज्ड वर्जन है. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (NATO) ने इस विमान को बैकफायर कोड-नाम दिया है. बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के मुताबिक, ये सुपरसोनिक बॉम्बर रूस की सबसे खतरनाक हवा से मार करने वाली KH-22 क्रूज मिसाइलें और दुनिया को डराने वाली 'किंजल' (डैगर) हाइपरसोनिक मिसाइलें दागने में सक्षम है. रूस इस बॉम्बर का इस्तेमाल सीरिया के युद्ध से लेकर यूक्रेन के मोर्चे पर घातक बमबारी करने के लिए बड़े पैमाने पर करता आ रहा है. फिलहाल, रूसी एयरफोर्स ने हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि ब्लैक बॉक्स रिकवर करके इंजन फेल होने की सटीक वजह का पता लगाया जा सके.