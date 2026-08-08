पुतिन के देश में 'शादी घोटाला'... मुआवजे के लिए यूक्रेन जंग के घायलों से कर रहीं मैरिज

रूस और यूक्रेन के बीच चार साल से भीषण जंग चल रही है. दोनों देश एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं. एक-दूसरे का नामोनिशान मिटाने के लिए मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात कर रहे हैं. इस भयानक जंग में हर दिन अनगिनत जवान अपनी जान गंवा रहे हैं लेकिन युद्ध के इस खौफनाक मंजर के बीच रूस से एक ऐसा सनसनीखेज और शर्मनाक घोटाला सामने आया है.
रूस में अब मौत के मुआवजे के लिए शादियां करने का खेल चल रहा है. घायल और मोर्चे पर जाने वाले सैनिकों से फर्जी शादियों के मामले तेजी से बढ़े हैं और इस पूरे खेल में अस्पताल से लेकर सेना तक की मिलीभगत के गंभीर आरोप लग रहे हैं जिसे डेथ पेआउट स्कैम कहा जा रहा है.
रूस सरकार यूक्रेन युद्ध में मारे जाने वाले हर सैनिक के परिवार को कम से कम 50 लाख रूबल यानी करीब 62 लाख भारतीय रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देती है. इसके अलावा बीमा और दूसरे मुआवजे जोड़ दिए जाएं तो ये रकम एक करोड़ तक पहुंच जाती है.
आरोप है कि कुछ महिलाएं इसी पैसे के लालच में अकेले, बुजुर्ग या कमजोर सैनिकों को शादी के लिए फंसाती हैं. सैनिक की मौत के बाद पूरा मुआवजा पत्नी को मिल जाता है जबकि परिवार के बाकी लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाता.
बस इसी भारी-भरकम रकम और पैसों के लालच में कुछ शातिर महिलाओं और गिरोहों ने सैनिकों की जान को बिजनेस बना लिया है. रूसी मीडिया और अधिकारी अब ऐसी महिलाओं को ब्लैक विडो यानी काली विधवा कहकर पुकार रहे हैं.
सबसे चौंकाने वाला मामला एक सैन्य अस्पताल की नर्स का सामने आया जिस पर आरोप है कि उसने अस्पताल में इलाज करा रहे 5 अलग-अलग घायल सैनिकों से शादियां कीं ताकि उनकी मौत के बाद वह उनका सारा मुआवजा हड़प सके.
कुछ ऐसा ही दर्द झेला है सेंट पीटर्सबर्ग की रहने वाली मारिया ने. मारिया के 59 वर्षीय पिता यूरी यूक्रेन युद्ध में मारे गए लेकिन मारिया के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्हें पता चला कि मोर्चे पर जाने से महज दो दिन पहले उनके पिता ने खुद से 22 साल छोटी एक अनजान महिला से गुपचुप शादी कर ली थी.
नतीजा ये हुआ कि पिता की शहादत पर मिलने वाला सारा मुआवजा उस अनजान महिला के खाते में चला गया और परिवार के हाथ सिर्फ खाली चाबियां लगीं.
पीड़ित महिला ने बताया सब अविश्वसनीय लग रहा था. जब मुझे डेथ सर्टिफ़िकेट दिया जा रहा था तो उन्होंने पूछा कि क्या वो शादीशुदा थे, मैंने कहा 'नहीं', लेकिन उन्होंने बताया कि वो शादीशुदा थे. मैं उस महिला से कभी संपर्क भी नहीं कर पाई. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूँ क्योंकि मुझे शक था कि ये कोई स्कैम है.
"BLACK WIDOWS"
WOMEN ACCUSED OF MARRYING RUSSIAN ARMY RECRUITS TO CLAIM DEATH PAYOUTS
"There you see how badly things are going for the "Soviet Union".
St. Petersburg, Russia — When Maria was told by the Russian military that her 59-year-old father had been shot on the front… pic.twitter.com/FygoYMQUbl
— www.Jonny Clock1977.us (@JonnyClock1977) August 6, 2026
साल 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने सेना में भर्ती होने वाले जवानों के लिए शादी के नियमों को बेहद आसान कर दिया था, ताकि मोर्चे पर जाने वाले सैनिकों को पारिवारिक संबल मिल सके. लेकिन इस मानवीय छूट का अपराधियों ने भयानक दुरुपयोग किया.
साइबेरिया के एक पॉडकास्ट में तो हद ही हो गई जहां एक रियल एस्टेट एजेंट ने खुलेआम सलाह दे डाली कि अगर सस्ता फ्लैट खरीदना है तो युद्ध में जा रहे किसी सैनिक से शादी कर लो और उसकी मौत के पैसों से घर खरीद लो. हालांकि बाद में उस एजेंट और होस्ट पर कानूनी शिकंजा कसा गया.
मामला सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रहा. प्रिमोर्स्की क्षेत्र में जांच एजेंसियों ने एक वारंट ऑफिसर, एक सार्जेंट और सेना के एक अकाउंटेंट के खिलाफ जांच शुरू की है. इन पर आरोप है कि ये लोग अनाथ या अकेले पुरुषों को ढूंढते थे, उनकी जल्दबाजी में फर्जी शादियां करवाते थे और उन्हें सीधे युद्ध के सबसे खतरनाक मोर्चे पर भेज देते थे. सैनिक की मौत के बाद मुआवजे के करोड़ों रुपये ये सभी आपस में बांट लेते थे.
युद्ध का ये लंबा खिंचता दायरा और उसमें पनप रहे ऐसे काले कारोबार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे इंसानियत मुनाफे के आगे दम तोड़ रही है. रूसी संसद से लेकर आम जनता तक में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है. देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले जवानों की शहादत पर हो रहा यह सौदा न सिर्फ रूस, बल्कि पूरी इंसानियत के माथे पर एक बड़ा कलंक है.