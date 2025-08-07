'टैरिफ बम' का पहला साइड इफेक्ट? ट्रंप का आया बुलावा.. फिर से अमेरिका क्यों जा रहे मुनीर

इधर अमेरिका ने भारत पर फिर से टैरिफ बम फोड़ा और उधर पाकिस्तान के असीम मुनीर का फिर से अमेरिका की तरफ से बुलावा आ गया है. यह दो महीनों में उनकी दूसरी अमेरिका यात्रा होगी. वैसे तो वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच सैन्य कूटनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं लेकिन मुनीर के लिए यह बुलावा किसी और कारण से है. इस बार वे अमेरिका के सेंट्रल कमांड प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला के फेयरवेल प्रोग्राम में शामिल होंगे. यह ट्रंप के स्टेट फ्लोरिडा में होना है.

मुनीर की लगातार दूसरी यात्रा..

असल में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्यक्रम टैम्पा में होगा जहां CENTCOM का मुख्यालय स्थित है. मुनीर की यह लगातार दूसरी यात्रा है. क्लियर है कि पाकिस्तान और अमेरिका के सैन्य संबंध फिर से गति पकड़ रहे हैं. खासकर ऐसे वक्त में जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव उभर रहे हैं.

व्हाइट हाउस में हुआ था लंच

इससे पहले असीम मुनीर ने जून महीने में अमेरिका की यात्रा की थी जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में दो घंटे की लंच मीटिंग की थी. यह मीटिंग ऐतिहासिक रही क्योंकि इसमें कोई भी वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी मौजूद नहीं था. बैठक ऐसे समय हुई थी जब भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे पर कड़ी कार्रवाई की थी.

बताया गया कि उस मीटिंग में ट्रेड-क्रिप्टोकरेंसी और आर्थिक विकास पर बात हुई थी. लेकिन केंद्र में क्षेत्रीय सुरक्षा ही रही. ट्रंप ने मुनीर की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैंने उन्हें यहां इसलिए बुलाया ताकि मैं उनका धन्यवाद कर सकूं कि उन्होंने जंग नहीं छेड़ी और हालात को संभाला.

वहीं मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया. पाकिस्तान का तर्क है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को टालने में बड़ी भूमिका निभाई. हालांकि भारत ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा था कि 10 मई को हुआ सीजफायर डीजीएमओ स्तर की आपसी बातचीत के बाद संभव हुआ था इसमें किसी भी विदेशी नेता की कोई भूमिका नहीं थी.

