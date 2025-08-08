एक साल में 22,000 से ज्यादा टीनएज लड़कियों कैसे हुईं प्रेग्नेंट? हिल गई पूरी सरकार, बदला कंडोम खरीदने का नियम

अफ्रीकी देश रवांडा में टीनएज प्रेगनेंसी के बढ़ते मामलों ने सरकार को बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है. पिछले साल वहां 22,000 से ज्यादा टीनएज लड़कियां गर्भवती हो गईं, जिसके बाद हड़कंप मच गया. इसे रोकने के लिए रवांडा की संसद ने सोमवार को एक नया कानून पास किया. अब 15 साल की उम्र के बच्चे बिना माता-पिता की इजाजत के कंडोम खरीद सकेंगे. पहले यह उम्र 18 साल थी. इस फैसले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है, क्योंकि रवांडा में ज्यादातर लोग रूढ़िवादी सोच रखते हैं. जानें पूरी बात.

WION में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, रवांडा के सांसदों ने सोमवार को एक संशोधित स्वास्थ्य सेवा विधेयक पारित किया, जो माता-पिता की अनुमति के बिना गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 से घटाकर 15 कर देता है.

एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, रवांडा की 1.3 करोड़ की आबादी में से लगभग 40 प्रतिशत 15 वर्ष से कम आयु के हैं. पिछले साल वहां 22,000 से ज्यादा टीनएज लड़कियों के गर्भवती होने के मामले सामने आए. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, पूरी दुनिया में टीनएज प्रेगनेंसी की दर कम हुई है, लेकिन उप-सहारा अफ्रीका में यह कमी बहुत धीमी है. रवांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 18 साल की उम्र सीमा की वजह से कई टीनएजर्स को गर्भनिरोधक साधन नहीं मिल पाते, जिससे अनचाही प्रेगनेंसी बढ़ रही थी. यह कानून पिछले साल से संसद में चर्चा में था. शुरुआत में इसे खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब इसे मंजूरी मिल गई.

जॉन स्केरियस जो रवांडा में एक एनजीओ के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा, "यह एक अच्छा कदम है. रवांडा में कई लड़कियां 15 साल से पहले ही यौन रूप से सक्रिय हो जाती हैं. संसद ने प्रगतिशील सोच दिखाई है." पहले टीनएजर्स को गर्भनिरोधक गोलियां और प्रत्यारोपणों तक पहुंच थी, लेकिन अब कंडोम को प्राथमिकता दी गई है.