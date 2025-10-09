मैनचेस्टर में भी Mayday Call, फ्यूल खत्म होने से 6 मिनट पहले हुई इमरजेंसी लैंडिंग; थम गई थीं सांसे

शुक्रवार (3 अक्टूबर) को इटली के पीसा से आए रायनएयर विमान को आयरशायर के प्रेस्टविक हवाई अड्डे पर लैंडिंग होनी थी. इसी दौरान अचानक से फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. फ्लाइट की मैनचेस्टर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. अब इस जांच में एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि

रायनएयर जब हवा में उड़ रहा था तभी उनके पास महज 6 मिनट का फ्यूल और बचा था. इसी दौरान पायलट ने 'फ्यूल मेडे' का ऐलान किया और विमान को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मैनचेस्टर हवाई अड्डे की ओर घुमा दिया.

जब फ्लाइड की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी ठीक उसी समय एमी तूफान ने 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले तेज हवाओं ने पूरे देश के ट्रैफिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया था. इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान के कॉकपिट क्रू ने 7700 स्क्वॉक कोड जारी किया, जो एक सामान्य आपातकालीन चेतावनी है. माल्टा एयर ने रायनएयर के लिए संचालित इस उड़ान ने प्रेस्टविक में कई बार लैंडिग की कोशिश की लेकिन ये कोशिशें बेकार गईं. इसके बाद इस विमान को एडिनबर्ग हवाई अड्डे पर लैंडिंग करवाने की कोशिश की गई लेकिन यहां भी लैंडिंग असफल रही. इस दौरान विमान में यात्रा कर रहे यात्रियों की सांसे अटकी हुईं थीं.

दो असफल कोशिशों के बाद मैनचेस्टर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

दो असफल कोशिशों के बाद विमान को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मैनचेस्टर की ओर मोड़ा गया, जहां यह प्रेस्टविक में पहले गो-अराउंड के लगभग दो घंटे बाद सुरक्षित रूप से उतरा. द एविएशन हेराल्ड के अनुसार जब विमान सुरक्षित लैंड हो गया तो उसमें महज 220 किलोग्राम फ्यूल और शेष बचा था जो कि विमान के इंजन को चालू रखने के लिए 5-6 मिनट तक ही था. लास्ट रिजर्व फ्यूल वह न्यूनतम मात्रा है जो किसी विमान में हो सकती है, इससे कम होने पर हवा में रहना खतरे से खाली नहीं होता है.

अहमदाबाद के बाद मैनचेस्टर में मेडे कॉल

इसके पहले 12 मई को भारत में गुजरात के अहमदाबाद में एअर इंडिया की फ्लाइट AI171 टेकऑफ के कुछ सेकेंडों के बाद ही क्रैश हो गई थी. इस हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी और सिर्फ एक यात्री ही जिंदा बच पाया था. हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स की बरामदगी हुई और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टीगेशन ब्यूरो (एएआईबी AAIB) इसकी जांच कर रहा था. अहमदाबाद में भी पायलट ने Mayday Call की थी. उसके बाद अब मैनचेस्टर में भी ठीक वैसा ही मेडे कॉल विमान में सवार यात्रियों को सुनाई पड़ा. लेकिन ये यात्री भाग्यशाली रहे कि विमान ने सही समय पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली थी.

यात्री ने साझा किया अनुभव

अलेक्जेंडर मार्ची नाम के एक यात्री जो इसी विमान में सवार थे उन्होंने अपने अनुभव मीडिया से साझा किए. उन्होंने बताया कि वो अपनी मंजिल पर नियोजित समय से 10 घंटे देरी से पहुंचे. उन्होंने कहा, 'पीसा से सामान्य हड़ताल और प्रदर्शनकारियों के हवाई अड्डे के टरमैक पर घुसने के कारण देर से रवाना होने के बाद हमें चिंता थी कि तूफान आने से पहले हम प्रेस्टविक पहुंच पाएंगे या नहीं।' सब कुछ ठीक था जब तक हमने उतरना शुरू नहीं किया.

सुरक्षित लैंडिंग के बाद मिली राहत

मार्ची ने आगे बताया कि 'विमान कई बार हवा में चक्कर काट रहा था और पहली बार कोशिश करने के बाद तुरंत ऊपर उठ गया.हमें बताया गया कि हम एक और बार कोशिश करेंगे वरना हमें मैनचेस्टर जाना होगा.' दूसरी बार बहुत उबड़-खाबड़ उड़ान थी और हम लगभग टरमैक तक पहुंच गए, लेकिन आखिरी मिनट में हम बहुत तेजी से ऊपर उठे.' मैनचेस्टर में लगभग बिना ईंधन के अंततः उतरने के बाद तस्वीरें देखकर हमें एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी.' सुरक्षित लैंडिंग के बाद हमें बहुत राहत मिली थी. लोग उतरना चाहते थे और निश्चित रूप से जल्द ही फिर से उड़ान भरने के मूड में नहीं थे.'

रायनएयर के प्रवक्ता ने किया जांच में सहयोग

रायनएयर के एक प्रवक्ता ने डेली मेल को बताया, 'रायनएयर ने शुक्रवार (3 अक्टूबर) को संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी. चूंकि यह अब एक चल रही जांच का विषय है, जिसमें हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं. अब हम इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते.' रायनएयर उड़ान के लिए उपयोग किए गए विमान बोइंग 737-800 के लिए फ्यूल की मात्रा 30 मिनट की उड़ान समय से कम नहीं हो सकती. हालांकि टर्बोप्रॉप विमानों के लिए जो अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, यह मात्रा बढ़कर 45 मिनट का ईंधन हो जाती है.

