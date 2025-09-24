समान विचारधारा वाले ग्लोबल साउथ देशों के साथ विदेश मंत्री जयशंकर की हाई लेवल मीटिंग, क्या नतीजा निकला?

India at UNGA: अमेरिका में यूएनजीए की बैठक से इतर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एक अहम बैठक की. इस खास मौके पर जयशंकर ने समान विचारधारा वाले वैश्विक दक्षिण देशों की उच्च-स्तरीय बैठक की मेजबानी के दौरान दुनिया के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान भारत का पक्ष रखते हुए जयशंकर ने कहा, 'वर्तमान समय की बढ़ती चिंताओं और जोखिमों की बहुलता को देखते हुए, ये स्वाभाविक है कि वैश्विक दक्षिण समाधान के लिए बहुपक्षवाद की ओर रुख करे. इस महामंथन में वैश्विक दक्षिण को दुनियाभर की चुनौतियों यानी ज्वलंत मसलों से निपटने के लिए कुछ प्रस्ताव दिए गए.

तालमेल बढ़ाने पर जोर

वर्तमान चुनौतियों के मद्देनजर एकजुटता बढ़ाने और आपसी सहयोग प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्लोबल साउथ के बीच संवाद बढ़ाने पर जोर दिया गया. चर्चा में आपसी परामर्श को मजबूत करने के लिए मौजूदा मंचों का उपयोग करने की सलाह दी गई. ये भी कहा गया कि अपनी-अपनी विशिष्ट शक्तियों, अनुभवों और उपलब्धियों को सामने लाया जाए जो हमारे द्वारा विकसित की गई हों और जिनसे वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों को लाभ हो. टीकों, डिजिटल क्षमताओं, शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ कारगर कृषि-पद्धतियों के अनुभवों से हम सभी देश एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

EAM Dr S Jaishankar tweets, "Delighted to host the High-Level Meeting of Like-Minded Global South Countries in New York today on the sidelines of UNGA80..." (Picture Source: EAM Dr S Jaishankar/X) pic.twitter.com/d01Y9jKgQf — ANI (@ANI) September 23, 2025

ये भी पढ़ें- रूसी तेल खरीदकर भारत-चीन कर रहे यूक्रेन युद्ध की फंडिग, UNGA में ट्रंप ने लगाया आरोप

ये भी पढ़ें- UNGA से इतर एस जयशंकर की DP वर्ल्ड चीफ से चर्चा, जानिए मुलाकात में क्या निकला

यूएन में सुधार की मांग

इस मीटिंग में जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय जैसे क्षेत्रों में, ऐसी पहल करें जो वैश्विक उत्तर को उचित ठहराने के बजाय वैश्विक दक्षिण के हित में हों. वहीं वर्तमान समय में मौजूद तकनीकों, खासकर एआई की संभावनाओं पर चर्चा करें. यूएन महासभा के इतर हुई बैठकों में भारत ने अपने मूल्यों और साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई. इस दौरान यूएन में सुधारों की मांग भी उठी. यूएन 80 साल पुराना वैश्विक संगठन है. तब से लेकर एआई के इस दौर में दुनिया और उसकी चुनौतियां दोनों बदल चुकी हैं. वीटो पावर में सुधार की मांग लंबे समय से हो रही है. वीटो के एकपक्षीय उपयोग को सीमित करने के लिये एक गैर-पक्षपाती समीक्षा पैनल की मांग हो चुकी है जो इसके उद्देश्यों और प्रभावों का मूल्यांकन करे, ताकि संगठन की पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो सके.