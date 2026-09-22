/UNSC में भारत की स्थायी सीट का बढ़ा समर्थन: 4F के फेर में फंसी दुनिया को निकालने पर जयशंकर का मंथन, बदलाव की मांग पर साथ आया यूरोप

Partners for Multilateralism P4M Summit: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और यूरोपीयन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने पार्टनर्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म समिट को संबोधित किया. दोनों ने अलग-अलग संबोधनों में कहा कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामना कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता. इसके लिए देशों के बीच सहयोग, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सम्मान और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार जरूरी है.
मल्टीलेटरलिज्म समिट को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि जब नई क्षमताएं और चिंताएं सामने आती हैं, तो नए फ्रेमवर्क और सुरक्षा उपायों की जरूरत भी महसूस होती है. चूंकि वैश्विक व्यवस्था पर दबाव बढ़ने के साथ जियो-पॉलिटिकल कंपटीशन भी बढ़ा है. दुनिया में चल रहे संघर्षों के बीच आज बहुपक्षवाद में बदलाव यानी सुधार करने की जरूरत है.
इस आयोजस से पहले फ्रांस और इक्वाडोर के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर चुके जयशंकर ने 4F के संकट का भी जिक्र किया. जयशंकर ने कहा कि अगर इस आयोजन की थीम पर ध्यान दें तो तमाम ज्वलंत वैश्विक समस्याओं का समाधान कई तरह के सामूहिक प्रयासों और नई पहलों की मेल करके आसानी से हासिल किया जा सकता है. जहां तक दुनियाभर में चल रहे संघर्षों की बात है, तो शांति के प्रयासों के साथ-साथ कई विशिष्ट पहलुओं जैसे 4F - फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर और फाइनेंस के संकट की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है.
जयशंकर ने ये भी कहा, 'हम सामूहिक प्रयासों, नई शुरुआत और थोड़े से बदलाव के साथ हर संकट का समाधान निकाल सकते हैं . क्योंकि वैश्विक सहयोग का असर केवल कूटनीतिक चर्चाओं तक सीमित नहीं है। शांति और सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय, उभरती तकनीक, विकास के लिए वित्त, आतंकवाद से मुकाबला, मजबूत सप्लाई चेन, आपदा प्रबंधन और महामारी से निपटने की तैयारी जैसे मुद्दों पर देशों की सामूहिक कार्रवाई जरूरी है.'
जयशंकर ने मल्टीलेटरलिज्म (बहुपक्षवाद) को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि ये तब सबसे अच्छी तरह से काम करेगा जब अंतरराष्ट्रीय कानून, नियम और मानदंडों का ईमानदारी से पालन किया जाएगा. बहुपक्षवाद को आगे बढ़ने के लिए इसके समर्थन और इसके अभ्यास दोनों को मजबूत किया जाना चाहिए.
इसी संबोधन के बीच कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया. हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है.
इससे पहले समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, ब्राजील, कनाडा, भारत और केन्या के साथ मिलकर इस पहल की पहली बैठक की सह-मेजबानी करना महत्वपूर्ण है. दुनिया एक अहम मोड़ पर खड़ी है. टकराव बढ़ा है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन का उल्लंघन हो रहा है. यानी बहुपक्षीय व्यवस्था पर दबाव ऐसे समय में बढ़ा है, जब जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक असुरक्षा जैसी चुनौतियां लगातार गंभीर हो रही हैं.
आपको बताते चलें कि इस बार की थीम 'विश्वास बहाली' और बदलाव का प्रबंधन के साथ ऐसी संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का निर्माण करना है जो सभी के लिए काम करे. 193 देशों के नेता यहां अपना पक्ष रखने पहुंचे हैं.