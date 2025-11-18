Advertisement
Hindi Newsदुनिया

रूस से तेल, अमेरिका से गैस! भारत ने एक तीर से किए दो शिकार; जयशंकर ने मास्को में सेट किया एजेंडा

India Russia bilateral summit: भारत और रूस करीब 80 साल पुराने भरोसेमंद साथी हैं. रूस ने हर मुश्किल में भारत का साथ दिया है. ट्रंप की धमकियों से इतर पुतिन भारत आने वाले हैं. इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लावरोव से मुलाकात करके 23वें भारत-रूस सालाना शिखर सम्मेलन और मोदी-पुतिन की मुलाकात दोनों का एजेंडा सेट कर दिया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 18, 2025, 07:36 AM IST
India Russia Oil deal: भारत ने रूस से सस्ता तेल क्या खरीदा, ट्रंप भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए. भारत को टैरिफ तो रूस को प्रतिबंध लगाने की धमकियां देने लगे. इस बीच भारत ने डिप्लोमेसी का बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक खेला है. विदेश मंत्री जयशंकर ने मास्को में रूसी समकक्ष लावरोव से मुलाकात के बाद मानो मिनट्स ऑफ मीटिंग (MOM) शेयर करते हुए बड़ा कूटनीतिक संदेश दिया है. जयशंकर ने एससीओ (SCO) की बैठक से इतर हुई मीटिंग के बाद कहा, 'भारत और रूस अगले महीने द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा से पहले कई द्विपक्षीय समझौतों, पहलों और परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं. साझा हितों के इतर हमने अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान पर भी रणनीतिक बात की है.'

अमेरिकी दबाव का निकाला तोड़!

जयशंकर ने कहा, हमारी मीटिंग बहुत जरूरी थी. यहां हर मुद्दे पर बात हुई. दोनों पक्ष 23वें भारत-रूस सालाना समिट के लिए पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. हमने विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों, पहलों और परियोजनाओं पर चर्चा की वो जल्द फाइनल होकर सामने आ सकती है. जयशंकर ऐसे समय में एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में भाग ले रहे हैं जब भारत, रूसी ऊर्जा उत्पाद (तेल) और मिलिट्री हार्डवेयर की खरीद कम करने के लिए अमेरिका के नए दबाव का सामना कर रहा है.

दरअसल बीते कुछ हफ्तों में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद में कथित तौर पर गिरावट आई है. उधर भारत ने सोमवार को बताया कि सरकारी कंपनियों ने अमेरिका से 2.2 एमटीपीए एलपीजी गैस आयात करने के लिए एक साल का करार किया है. यानी भारत अमेरिका से गैस तो खरीदेगा लेकिन ट्रंप की जो चाहत है कि भारत रूस से सस्ता तेल न लेकर वाशिंगटन से महंगा तेल खरीदे उस पर अभी कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है.  

'भारत-रूस भरोसेमंद साथी हमारी दोस्ती दुनिया के हित में'

हालांकि, जयशंकर ने कहा कि भारत-रूस संबंध लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता का कारक रहे हैं. भारत और रूस के संबंधों का विकास और विकास न केवल हमारे पारस्परिक हित में है, बल्कि दुनिया के लिए भी बेहद जरूरी है. जयशंकर लावरोव ने जटिल वैश्विक हालातों पर भी चर्चा की. इसमें यूक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व और अफगानिस्तान की स्थिति पर भी मंथन हुआ, क्योंकि ट्रंप साहब अब चीन को काउंटर करने के लिए अफगानों का बगराम बेस लेने के लिए काबुल को धमका रहे हैं. 

वहीं अमेरिका का स्टेक यूक्रेन में फंसा है. यूक्रेन को जो मार रूस से पड़ती है उस पिटाई का निशान और दर्द अप्रतक्ष्य रूप से अमेरिका को महसूस होता है. वो युद्ध रुकवाकर यूक्रेन को विनाश के दरवाजे पर पहुंचा चुके जेलेंस्की के भविष्य की राह आसान करना चाहते है. 

इस सिलसिले में यानी जयशंकर ने यूक्रेन में संघर्ष के संदर्भ में कहा, 'भारत शांति स्थापना की दिशा में हाल के प्रयासों का समर्थन करता है. हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस लक्ष्य की ओर रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे. संघर्ष का जल्द समापन होना चाहिए. वहां स्थायी शांति सुनिश्चित करना पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में है.

वहीं लावरोव ने भारत से साझेदारी को रूस की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा, 'मॉस्को अब दिल्ली के साथ आर्थिक सहयोग के लिए कदम उठा रहा है. रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच दोनों पक्ष ये तय करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे हमारे ट्रेड में किसी के नाजायज दखल का असर न हो.'

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

indiaRussia

