पीओके का इंतजार... 'नर्वस' करना चाहता था पाकिस्तानी पत्रकार, जयशंकर ने बोलती बंद की

एक पाकिस्तानी पत्रकार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जिस तरह करारा जवाब दिया, वह जीवनभर याद रखेंगे. हां, यूके में एक इवेंट के दौरान पाक पत्रकार ने कश्मीर का मुद्दा उछालकर विदेश मंत्री को 'नर्वस' करने की चाल चली थी. हालांकि मोदी सरकार के 'मिसाइल मिनिस्टर' जयशंकर ने पत्रकार के वार को पाकिस्तान की तरफ ही मोड़ दिया. उस समय चैथम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वहां दुनियाभर के पत्रकार जयशंकर से सवाल कर रहे थे. भारत के मिनिस्टर ने बड़े सधे हुए तरीके से पाक पत्रकार की बोलती बंद कर दी. अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

"The part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is under Illegal Pakistani occupation. When that is done, I assure you, Kashmir is solved", EAM Dr S Jaishankar's response to a question by Pakistani journo on Kashmir at UK's Chatham House. https://t.co/uGchrnvy2l pic.twitter.com/wq7e8Bcutu

