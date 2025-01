अमेरिका में भारत का दबदबा! पूरी दुनिया देखती रही, ट्रंप के शपथ लेते ही सबसे पहले जयशंकर से मिले नए US विदेश मंत्री

Marco Rubio Meets S Jaishankar: अमेरिका के विदेश मंत्री ने ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो मंगलवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक की. ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में नए विदेश मंत्री बने मार्को रुबियो की एस जयशंकर की पहली मुलाकात भारत के नजरिए से बहुत बड़ा कदम है. जयशंकर अमेरिकी सरकार के निमंत्रण पर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए हैं.

Attended a productive Quad Foreign Ministers’ Meeting today in Washington DC. Thank @secrubio for hosting us and FMs @SenatorWong & Takeshi Iwaya for their participation.

Significant that the Quad FMM took place within hours of the inauguration of the Trump Administration. This… pic.twitter.com/uGa4rjg1Bw

