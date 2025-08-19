अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध सुलझाने के लिए बैठक की. वहीं इस बैठक के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत पीएम मोदी को फोन लगाया और दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई. इसके तुरंत बाद अगले दिन यानि मंगलवार (19 अगस्त) को भारतीय विदेशमंत्री एस. जयशंकर भी रूस के दौरे के लिए रवाना हो गए. भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि एस जयशंकर को रूस के प्रथम उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने रूस दौरे का निमंत्रण दिया है.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर 20 अगस्त को भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-TEC) के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगे. यह सत्र व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक-तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित होगा.जयशंकर की यह यात्रा इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस समय हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर कुछ तनाव की स्थिति बनी है.

रूसी समकक्ष से मुलाकात करेंगे एस जयशंकर

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मॉस्को में भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-TEC) के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगे और India-Russia Business Forum को संबोधित करेंगे. इस दौरान जयशंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर द्विपक्षीय एजेंडा और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे.इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श करेंगे.

स्थायी संवाद और सामरिक सहयोग को गहरा करने की चिंता

विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. इससे पहले 13 अगस्त को रूसी विदेश मंत्रालय ने भी इस यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा था कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग के मुख्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे. यह वार्ता दोनों देशों के बीच स्थायी संवाद और सामरिक सहयोग को और गहरा करने का अवसर मानी जा रही है.

क्यों महत्वपूर्ण है एस. जयशंकर की रूस यात्रा?

अगर हम रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स पर देखें तो ऑन पेपर विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यह यात्रा भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-TEC) के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता के लिए है, जिसमें व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक-तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा होगी. लेकिन इस यात्रा के पीछे भी भारत की कई और अहम वजहें हैं.

भारत-रूस बिजनेस फोरम: मॉस्को में जयशंकर भारत-रूस बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित करेंगे, जहां दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने पर फोकस होगा.

सर्गेई लावरोव से मुलाकात: विदेश मंत्री रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिलेंगे, जहां वे द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर अपने-अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे.

रणनीतिक साझेदारी को मजबूती: इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना है, जिसे समय की कसौटी पर परखा गया है.

रूस-भारत के रिश्ते में ट्रंप के टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा

मास्को में रूसी नेताओं के साथ जयशंकर की बैठकों में रूस से भारत की निरंतर ऊर्जा खरीद पर चर्चा होने की संभावना है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें नयी दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के कारण भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया था. ट्रंप ने इन अतिरिक्त शुल्कों के बाद भारत पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया. रूस से कच्चे तेल की खरीद का बचाव करते हुए भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता पर आधारित है.

