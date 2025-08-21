Jaishankar-Lavrov Meeting: इधर टैरिफ को लेकर ट्रंप धमकाते रह गए, उधर बेफ्रिक जयशंकर ने रूस पहुंचकर अमेरिका को दिखाई 'आंखें'
Jaishankar-Lavrov Meeting: इधर टैरिफ को लेकर ट्रंप धमकाते रह गए, उधर बेफ्रिक जयशंकर ने रूस पहुंचकर अमेरिका को दिखाई 'आंखें'

India-Russia Relations:जयशंकर ने एक नया मंत्र देते हुए कहा, ‘और अधिक करना और अलग तरीके से करना’ हमारा मंत्र होना चाहिए. इस बीच वो आज अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:06 AM IST
Tariff War: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं. मॉस्को में रूसी थिंक टैंक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए एस जयशंकर ने ट्रंप टैरिफ पर भारत का गेम प्लान बताया. उन्होंने कहा कि रूस के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए जोर दिया है. उन्होंने रूस की कंपनियों को उनके भारतीय समकक्षों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है. वहीं इस बीच एस जयशंकर ने कहा कि आने वाले समय में भारत-रूस की दोस्ती का रंग और भी गहरा होगा.दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए जयशंकर ने एक नया मंत्र देते हुए कहा, ‘और अधिक करना और अलग तरीके से करना’ हमारा मंत्र होना चाहिए. इस बीच वो आज अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे.

विदेश मंत्री (EAM) एस. जयशंकर गुरुवार (21 अगस्त) को मॉस्को में अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राजनयिक जुड़ाव को बढ़ाया जा सके. बातचीत में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें आर्थिक लचीलापन और बहुध्रुवीय सहयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा. इसके पहले 19 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे. उन्होंने बुधवार को मॉस्को में भारत-रूस व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-TEC) की 26वीं सत्र की सह-अध्यक्षता की.

भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था
भारत की विदेश नीति और आर्थिक दृष्टिकोण पर बात करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और ‘मेक इन इंडिया’ जैसी महत्वाकांक्षी पहलों को रेखांकित किया. उन्होंने बताया कि ये पहल न केवल भारत की आंतरिक प्रगति के लिए अहम हैं, बल्कि विदेशी कंपनियों, विशेष रूप से रूसी उद्यमों के लिए भी नए अवसर लेकर आती हैं. जयशंकर ने कहा कि भारत की GDP अब 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुकी है और यह 7% की वार्षिक दर से आगे बढ़ रही है. 

 

भारत को भरोसेमंद सोर्सेस से बड़ी मात्रा में संसाधनों की जरूरत
इस विकास के साथ भारत को विश्वसनीय स्रोतों से बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है. इसमें आवश्यक उत्पाद, उर्वरक, रसायन और मशीनरी जैसी वस्तुओं की निरंतर और सुनिश्चित आपूर्ति शामिल है. इसके साथ ही, भारत का तेजी से विकसित होता बुनियादी ढांचा उन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अनेक व्यापारिक संभावनाएं पैदा करता है, जिनका अपने-अपने देशों में सुदृढ़ प्रदर्शन और विश्वसनीयता का रिकॉर्ड रहा है. उन्होंने रूसी कंपनियों को भारत के साथ गहरे व्यापारिक संबंध स्थापित करने का आमंत्रण भी दिया.

मॉस्को में एस जयशंकर ने इन प्वाइंट्स पर की चर्चा

  • भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुकी है.
  • 7% की गति से विकास जारी है.
  • ‘मेक इन इंडिया’ जैसे कार्यक्रम नए अवसर खोल रहे हैं.
  • विदेशी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार की संभावनाएं बढ़ रही हैं.
  • भारत को भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता है.
  • रूसी कंपनियों के लिए विशेष आमंत्रण.

डिप्टी पीएम डेनिस मंतुरोव से रूस-भारत व्यापार पर की चर्चा
एस जयशंकर ने रूसी प्रथम उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ मिलकर भारत-रूस व्यापार मंच को भी संबोधित किया, जहां दोनों पक्ष व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के रास्ते तलाशेंगे.इसके बाद, विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया,'प्रथम उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ शामिल होने और भारत-रूस व्यापार मंच में भाग लेने में खुशी हुई. हमारे आर्थिक संबंधों की गहरी संभावनाओं के बारे में विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं के आकलन और रिपोर्ट की सराहना करता हूं. एक स्थायी रणनीतिक साझेदारी में एक मजबूत और टिकाऊ आर्थिक घटक होना चाहिए. और इस संदर्भ में हमारे व्यवसायों से अधिक व्यापार करने, अधिक निवेश और संयुक्त उद्यमों पर विचार करने और आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्र खोलने का आह्वान किया.'

वित्त, रक्षा, उत्पादन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा
इस बैठक में दोनों पक्षों के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि आपसी विश्वास और सम्मान भारत-रूस संबंधों की आधारशिला बने हुए हैं.चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में ऊर्जा, वित्त, रक्षा उत्पादन, विज्ञान और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में अंतर-विभागीय सहयोग को मजबूत करना शामिल होगा. मंत्रियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे कृषि, वैज्ञानिक-तकनीकी, और बुनियादी ढांचे के सहयोग में प्रगति की समीक्षा करेंगे, साथ ही आगामी उच्च-स्तरीय संपर्कों का कार्यक्रम निर्धारित करेंगे.

author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

