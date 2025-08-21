पहले खुद कहा और अब टैरिफ लगा रहे हैं... रूस से तेल खरीदने पर जयशंकर का अमेरिका को कड़ा जवाब, मॉस्को से दिया संदेश

India Russia Relation: भारत और रूस की दोस्ती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा अखर रही है. इसी के चलते अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. अमेरिका के इस फैसले की काफी ज्यादा आलोचना हो रही है. इसी बीच भारत के विदेश मंत्री मास्को में बोलते हुए कहा कि रूस से तेल खरीदने का भारत का फैसला न केवल राष्ट्रीय हित के मुताबिक है. बल्कि यह अमेरिका द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे “विश्व ऊर्जा बाजार” को स्थिर करने की कोशिशों के भी अनुरूप है. उन्होंने ये भी कहा कि हमसे खुद अमेरिका पिछले कई सालों से कह रहा है कि हमें विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

आगे कही ये बात

इसके अलावा कहा कि हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वह चीन है, हम एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वह यूरोपीय संघ है, हम वह देश नहीं हैं जिसका 2022 के बाद रूस के साथ व्यापार में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भारत की नहीं हुई है बल्कि कुछ दक्षिण के देश हैं जिनकी बढ़ोतरी हुई है. साथ ही साथ कहा कि हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और तेल खरीदने के मामले में भी बढ़ोतरी आई है लेकिन ऐसा तर्क क्यों दिया जा रहा है ये समझ से परे है.

अमेरिका ने लगाया अतिरिक्त टैरिफ

भारत और रूस की दोस्ती से अमेरिका चिढ़ा हुआ है. हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीद को जारी रखने के लिए 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया. उन्होंने ये भी कहा भारत की ये खरीददारी रूस को यूक्रेन युद्ध में ताकत दे रही है. हालांकि जयशंकर ने भारत रूस के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भारत और रूस का संबंध दुनिया के सबसे स्थिर संबंधों में से एक रहे हैं.

