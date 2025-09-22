अमेरिका पहुंचेंगे जयशंकर-पीयूष गोयल, मार्को रुबियो से करेंगे मुलाकात, पटरी पर लौटेगा टैरिफ मुद्दा?
Advertisement
trendingNow12932057
Hindi Newsदुनिया

अमेरिका पहुंचेंगे जयशंकर-पीयूष गोयल, मार्को रुबियो से करेंगे मुलाकात, पटरी पर लौटेगा टैरिफ मुद्दा?

S Jaishankar-Rubio Meeting: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात करने वाले हैं. टैरिफ वॉर के बाद दोनों नेताओं की आमने-सामने पहली बैठक होगी. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 22, 2025, 10:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका पहुंचेंगे जयशंकर-पीयूष गोयल, मार्को रुबियो से करेंगे मुलाकात, पटरी पर लौटेगा टैरिफ मुद्दा?

India-US Relations: अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर और H1B वीजा शुल्क में बढ़ोत्तरी के बीच भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मुलाकात करने वाले हैं. इसके लिए एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि युनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सत्र के दौरान होली वाली यह हाई लेवल मीटिंग भारत-अमेरिका संबंधों में हाल ही में हुए थोड़े सुधार को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है.   

जयशंकर-रुबियो की मुलाकात 

'हिंदुस्तान टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने और हाल ही के महीनों में पैदा हुई दरारों को बंद करने की कोशिश में अगली कड़ी होगी. बता दें कि इससे पहले जयशंकर और रुबियो की मुलाकात जुलाई 2025 की शुरुआत में और इसी साल जनवरी में भी हुई थी, हालांकि यह दोनों नेताओं के बीच पहली आमने-सामने वाली मुलाकात होगी. भारत-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह बैठक और भी अहम मानी जा रही है. 

ये भी पढ़ें- 'आप आतंकवाद को ईनाम दे रहे हैं...,' गुस्से से लाल हुए बेंजामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर निकाली भड़ास  

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-अमेरिका के बिगड़े संबंध 

बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने के लिए 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है. ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है. वहीं अब कूटनीतिक बदलाव के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में थोड़ा सा सुधार भी हुआ है. दोनों देशों के बीच रुकी हुई व्यापार वार्ता भी वापस शुरू कर दी गई है. वहीं ट्रंप ने विश्वास भी जताया है कि उन्हें किसी भी समझौते में पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी.   

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में कब होंगे चुनाव? एक-दूसरे को काटने दौड़ी पार्टियां, इलेक्शन पर BNP ने लगाया बड़ा आरोप

पीयूष गोयल भी करेंगे वार्ता 

जयशंकर और रुबियो की बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल सोमवार 22 सितंबर 2025 को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. इसको लेकर वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा,'प्रतिनिधिमंडल पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से चर्चा को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है.' बता दें कि जयशंकर और रुबियो के बीच यह वार्ता ट्रंप प्रशासन की ओर से H1B वीजा शुल्क में बढ़ोत्तरी के फैसलों के कारण पैदा हुई चिंताओं के बीच हो रही है. ट्रंप के इस फैसले के बाद कई टेक कंपनियों और कर्मचारियों को झटका लगा है. 

FAQ 

जयशंकर और रुबियो की बैठक का मकसद  क्या है?

एस जयशंकर और मार्को रुबियो की बैठक का मकसद भारत-अमेरिका संबंधों में सुधार लाना है. यह बैठक दोनों देशों के बीच व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर केंद्रित होगी.  

टैरिफ वॉर का क्या प्रभाव पड़ा है?

अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने के लिए 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क शामिल है. इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, लेकिन कूटनीतिक बदलाव के बाद संबंधों में थोड़ा सुधार हुआ है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
;