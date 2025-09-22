अमेरिका पहुंचेंगे जयशंकर-पीयूष गोयल, मार्को रुबियो से करेंगे मुलाकात, पटरी पर लौटेगा टैरिफ मुद्दा?

India-US Relations: अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर और H1B वीजा शुल्क में बढ़ोत्तरी के बीच भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मुलाकात करने वाले हैं. इसके लिए एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि युनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सत्र के दौरान होली वाली यह हाई लेवल मीटिंग भारत-अमेरिका संबंधों में हाल ही में हुए थोड़े सुधार को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है.

जयशंकर-रुबियो की मुलाकात

'हिंदुस्तान टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने और हाल ही के महीनों में पैदा हुई दरारों को बंद करने की कोशिश में अगली कड़ी होगी. बता दें कि इससे पहले जयशंकर और रुबियो की मुलाकात जुलाई 2025 की शुरुआत में और इसी साल जनवरी में भी हुई थी, हालांकि यह दोनों नेताओं के बीच पहली आमने-सामने वाली मुलाकात होगी. भारत-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह बैठक और भी अहम मानी जा रही है.

भारत-अमेरिका के बिगड़े संबंध

बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने के लिए 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है. ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है. वहीं अब कूटनीतिक बदलाव के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में थोड़ा सा सुधार भी हुआ है. दोनों देशों के बीच रुकी हुई व्यापार वार्ता भी वापस शुरू कर दी गई है. वहीं ट्रंप ने विश्वास भी जताया है कि उन्हें किसी भी समझौते में पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी.

पीयूष गोयल भी करेंगे वार्ता

जयशंकर और रुबियो की बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल सोमवार 22 सितंबर 2025 को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. इसको लेकर वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा,'प्रतिनिधिमंडल पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से चर्चा को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है.' बता दें कि जयशंकर और रुबियो के बीच यह वार्ता ट्रंप प्रशासन की ओर से H1B वीजा शुल्क में बढ़ोत्तरी के फैसलों के कारण पैदा हुई चिंताओं के बीच हो रही है. ट्रंप के इस फैसले के बाद कई टेक कंपनियों और कर्मचारियों को झटका लगा है.

FAQ

जयशंकर और रुबियो की बैठक का मकसद क्या है?

एस जयशंकर और मार्को रुबियो की बैठक का मकसद भारत-अमेरिका संबंधों में सुधार लाना है. यह बैठक दोनों देशों के बीच व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर केंद्रित होगी.

टैरिफ वॉर का क्या प्रभाव पड़ा है?

अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने के लिए 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क शामिल है. इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, लेकिन कूटनीतिक बदलाव के बाद संबंधों में थोड़ा सुधार हुआ है.