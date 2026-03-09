IRIS Dena: अमेरिकी टारपीडो बढ़ रही थी, नौसैनिक ने पिता को लगाई आखिरी कॉल...

ईरानी नेवी के जवान ने अपने पिता को बताया था कि US नेवी के लोग दो बार चेतावनी दे चुके थे. US नेवी के जवान बार-बार जहाज पर मौजूद नाविकों से इसे छोड़कर अपनी जान बचाने की अपील कर रहे थे. उसने अपने पिता को ये भी बताया था कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और किसी भी समय हमला हो सकता है.
अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर बढ़ते सैन्य दबाव के बीच एक नई जानकारी सामने आई है, जिसने हालिया घटनाक्रम को और भी संवेदनशील बना दिया है. ईरान इंटरनेशनल, एक फारसी भाषा के सैटेलाइट टीवी चैनल और समाचार नेटवर्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हमले से ठीक पहले इस वॉरशिप पर तैनात एक ईरानी नौसैनिक ने अपने पिता को फोन किया था. फोन पर उसने बताया कि अमेरिकी नौसेना लगातार जहाज को डुबोने की चेतावनी दे रही है.
ईरानी नेवी के जवान ने अपने पिता को बताया था कि US नेवी के लोग दो बार चेतावनी दे चुके थे. वो बार-बार जहाज पर मौजूद नाविकों से इसे छोड़कर अपनी जान बचाने की अपील कर रहे थे. उसने अपने पिता को ये भी बताया था कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और किसी भी समय हमला हो सकता है. इस बातचीत के कुछ समय बाद ही हालात तेजी से बिगड़ गए और जहाज को निशाना बनाया गया. इस खुलासे के बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि इससे हमले से पहले की स्थिति और चेतावनियों की गंभीरता का अंदाजा मिलता है.
नाविक के पिता ने बताया कि कुछ चालक दल के सदस्यों ने कमांडर के साथ बहस की थी, और हमले में बचने वाले 32 नाविक मूल रूप से वे थे जो अमेरिकी नेवी की चेतावनी के बाद लाइफबोट पर भागने में सफल रहे ईरानी युद्धपोत से संकट का संकेत मिलने के बाद जब तक श्रीलंकाई नौसेना मौके पर पहुंची, तब तक उसने पाया कि फ्रिगेट डूब चुका था और 32 क्रू मेंबर समुद्र में लाइफबोट पर तैर रहे थे. लंकाई नौसेना ने 32 नाविकों को बचाया और उन्हें किनारे पर ले गई. बाद में, 208 क्रू मेंबर के साथ एक और ईरानी नौसैनिक पोत, IRIS बुशहर ने द्वीप देश में शरण ली.
अमेरिकी पनडुब्बी के टॉरपीडो हमले में जहाज के साथ डूबे एक नौसैनिक के परिवार ने चौंकाने वाला दावा किया है. परिवार के मुताबिक हमले से पहले जहाज को खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कमांडर ने क्रू को जहाज खाली करने का आदेश नहीं दिया. बताया जा रहा है कि जहाज पर मौजूद कुछ क्रू सदस्य लगातार कमांडर से आग्रह करते रहे कि चेतावनी को गंभीरता से लिया जाए और सभी को सुरक्षित बाहर निकलने की अनुमति दी जाए. हालांकि कमांडर अपने फैसले पर अड़े रहे और जहाज खाली कराने से इनकार कर दिया.
सूत्रों के अनुसार, स्थिति बिगड़ती देख कुछ नाविकों ने कमांडर के आदेश की अवहेलना कर दी और लाइफबोट लेकर समंदर में कूद पड़े. इसी बीच अमेरिकी नेवी की पनडुब्बी ने जहाज को निशाना बनाते हुए टॉरपीडो से हमला कर दिया, जबकि उस समय जहाज पर कई क्रू सदस्य मौजूद थे. परिवार का कहना है कि हमले से ठीक पहले उस नौसैनिक ने अपने पिता को फोन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी. दुर्भाग्य से हमले में उसकी भी जान चली गई. इस घटना ने जहाज पर लिए गए फैसलों और कमांडर की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.