Advertisement
trendingNow13134191
Hindi NewsदुनियाIRIS Dena: अमेरिकी टारपीडो बढ़ रही थी, नौसैनिक ने पिता को लगाई आखिरी कॉल...

IRIS Dena: अमेरिकी टारपीडो बढ़ रही थी, नौसैनिक ने पिता को लगाई आखिरी कॉल...

ईरानी नेवी के जवान ने अपने पिता को बताया था कि US नेवी के लोग दो बार चेतावनी दे चुके थे. US नेवी के जवान बार-बार जहाज पर मौजूद नाविकों से इसे छोड़कर अपनी जान बचाने की अपील कर रहे थे. उसने अपने पिता को ये भी बताया था कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और किसी भी समय हमला हो सकता है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 09, 2026, 07:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Iranian Warship
Iranian Warship

अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर बढ़ते सैन्य दबाव के बीच एक नई जानकारी सामने आई है, जिसने हालिया घटनाक्रम को और भी संवेदनशील बना दिया है.  ईरान इंटरनेशनल, एक फारसी भाषा के सैटेलाइट टीवी चैनल और समाचार नेटवर्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हमले से ठीक पहले इस वॉरशिप पर तैनात एक ईरानी नौसैनिक ने अपने पिता को फोन किया था. फोन पर उसने बताया कि अमेरिकी नौसेना लगातार जहाज को डुबोने की चेतावनी दे रही है.

ईरानी नेवी के जवान ने अपने पिता को बताया था कि US नेवी के लोग दो बार चेतावनी दे चुके थे. वो बार-बार जहाज पर मौजूद नाविकों से इसे छोड़कर अपनी जान बचाने की अपील कर रहे थे. उसने अपने पिता को ये भी बताया था कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और किसी भी समय हमला हो सकता है. इस बातचीत के कुछ समय बाद ही हालात तेजी से बिगड़ गए और जहाज को निशाना बनाया गया. इस खुलासे के बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि इससे हमले से पहले की स्थिति और चेतावनियों की गंभीरता का अंदाजा मिलता है.

क्रू मेंबर्स ने की थी कमांडर से बहस

नाविक के पिता ने बताया कि कुछ चालक दल के सदस्यों ने कमांडर के साथ बहस की थी, और हमले में बचने वाले 32 नाविक मूल रूप से वे थे जो अमेरिकी नेवी की चेतावनी के बाद लाइफबोट पर भागने में सफल रहे ईरानी युद्धपोत से संकट का संकेत मिलने के बाद जब तक श्रीलंकाई नौसेना मौके पर पहुंची, तब तक उसने पाया कि फ्रिगेट डूब चुका था और 32 क्रू मेंबर समुद्र में लाइफबोट पर तैर रहे थे. लंकाई नौसेना ने 32 नाविकों को बचाया और उन्हें किनारे पर ले गई. बाद में, 208 क्रू मेंबर के साथ एक और ईरानी नौसैनिक पोत, IRIS बुशहर ने द्वीप देश में शरण ली.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरानी नेवी के परिवार का चौंकाने वाला दावा

अमेरिकी पनडुब्बी के टॉरपीडो हमले में जहाज के साथ डूबे एक नौसैनिक के परिवार ने चौंकाने वाला दावा किया है. परिवार के मुताबिक हमले से पहले जहाज को खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कमांडर ने क्रू को जहाज खाली करने का आदेश नहीं दिया. बताया जा रहा है कि जहाज पर मौजूद कुछ क्रू सदस्य लगातार कमांडर से आग्रह करते रहे कि चेतावनी को गंभीरता से लिया जाए और सभी को सुरक्षित बाहर निकलने की अनुमति दी जाए. हालांकि कमांडर अपने फैसले पर अड़े रहे और जहाज खाली कराने से इनकार कर दिया.

US नेवी के हमले में गवाईं जान

सूत्रों के अनुसार, स्थिति बिगड़ती देख कुछ नाविकों ने कमांडर के आदेश की अवहेलना कर दी और लाइफबोट लेकर समंदर में कूद पड़े. इसी बीच अमेरिकी नेवी की पनडुब्बी ने जहाज को निशाना बनाते हुए टॉरपीडो से हमला कर दिया, जबकि उस समय जहाज पर कई क्रू सदस्य मौजूद थे. परिवार का कहना है कि हमले से ठीक पहले उस नौसैनिक ने अपने पिता को फोन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी. दुर्भाग्य से हमले में उसकी भी जान चली गई. इस घटना ने जहाज पर लिए गए फैसलों और कमांडर की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ेंः  जयशंकर की डिप्लोमेसी से दूर हुई बड़ी परेशानी, होर्मुज से गुजरेंगे भारतीय जहाज

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

iranus attack on iran

Trending news

'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
Supreme Court News
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
India organ donation rate
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
T20 World Cup final
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
Organ Donation
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
organ donor
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
Punjab Budget 2026
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
Organ Donation
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
crude oil Stock
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?