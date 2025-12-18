Advertisement
trendingNow13044816
Hindi Newsदुनियासेवन सिस्टर्स की नेक काटने की बात होगी सच! हसीना के बेटे ने भारत को किया अलर्ट

'सेवन सिस्टर्स' की नेक काटने की बात होगी सच! हसीना के बेटे ने भारत को किया अलर्ट

Sajeeb Wazed Warns India: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजेब वाजेद जॉय ने मुहम्मद यूनुस की सरकार पर बांग्लादेश को इस्लामिक शासन की ओर ले जाने और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का आरोप लगाया है. उन्होंने पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर भी चिंता जताई, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 18, 2025, 08:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Anti-India Remarks From Bangladesh: बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानबाजी तेज हो गई है. नेशनल सिटिजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला के हालिया बयान जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग-थलग करने की धमकी दी थी ने नई दिल्ली की चिंताओं को और बढ़ा दिया है. इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे और सलाहकार सजेब वाजेद जॉय ने अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 

भारत के खिलाफ बढ़ सकती है आतंकवादी गतिविधियां: सजेब वाजेद

सजेब वाजेद ने कहा कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार बांग्लादेश को इस्लामिक शासन की ओर ले जा रही है जिससे भारत की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है. एक साक्षात्कार में जॉय ने दावा किया कि जमात-ए-इस्लामी और अन्य इस्लामी दलों को खुली छूट दी जा रही है और चुनावों में धांधली की आशंका है. जॉय ने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों पर भी चिंता जताई और चेतावनी दी कि इससे भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां फिर से बढ़ सकती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में आतंकी प्रशिक्षण शिविर सक्रिय हो रहे हैं और इससे क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि इससे पहले बुधवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग की ओर बढ़ रहे कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई. सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने भारतीय मिशन को घेरने की कोशिश की हालांकि पुलिस ने उन्हें समय रहते रोक लिया. इस घटना के बाद भारत ने ढाका में अपने मिशन की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है.

भारतीय उच्चायोग को घेरने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी 

बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ‘जुलाई यूनिटी’ के बैनर तले प्रदर्शनकारी रामपुरा पुल के पास इकट्ठा हुए और दोपहर बाद मार्च शुरू किया. जैसे ही जुलूस उत्तर बड्डा की ओर बढ़ा पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक दिया. प्रदर्शनकारियों ने शुरुआती बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की लेकिन आगे मजबूत सुरक्षा घेरे के चलते वे भारतीय उच्चायोग तक नहीं पहुंच सके. इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी की.

ये भी पढ़ें: ट्रंप पीट रहे 'पीस डील' का ढोल, पुतिन को नहीं पड़ रहा फर्क; कहा- फेल होने पर करेंगे यूक्रेन पर कब्‍जा

 

बता दें ये प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों और भारतीय राजनयिकों को धमकियों की खबरें सामने आई हैं. इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए भारत ने बुधवार को नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को भी तलब किया था. विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से उम्मीद करता है कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के तहत भारतीय मिशनों और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.

झूठे नैरेटिव को भारत ने किया खारिज 

विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में कुछ घटनाओं को लेकर चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव को खारिज करते हुए कहा कि अंतरिम सरकार ने न तो पूरी जांच की है और न ही भारत के साथ कोई ठोस जानकारी साझा की है. भारत ने दोनों देशों के ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों की याद दिलाते हुए बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनावों की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

India-Bangladesh Tension

Trending news

प्रदूषण से जंग: बीजिंग ने कौन सा रॉकेट साइंस लगाया, जो हम दिल्ली में नहीं कर पा रहे?
delhi pollution news
प्रदूषण से जंग: बीजिंग ने कौन सा रॉकेट साइंस लगाया, जो हम दिल्ली में नहीं कर पा रहे?
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?
tmc news
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?
भारत के परमाणु उद्योग में होगी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री! लोकसभा ने पास किया ये बिल
SHANTI Bill 2025
भारत के परमाणु उद्योग में होगी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री! लोकसभा ने पास किया ये बिल
'पता नहीं उनको कहां से जानकारी मिली', चव्हाण के बयान पर बोलीं उद्धव की सांसद
operation sindoor
'पता नहीं उनको कहां से जानकारी मिली', चव्हाण के बयान पर बोलीं उद्धव की सांसद
लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
Parliament Winter Session 2025
लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
Weather
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?