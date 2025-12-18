'सेवन सिस्टर्स' की नेक काटने की बात होगी सच! हसीना के बेटे ने भारत को किया अलर्ट

Anti-India Remarks From Bangladesh: बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानबाजी तेज हो गई है. नेशनल सिटिजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला के हालिया बयान जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग-थलग करने की धमकी दी थी ने नई दिल्ली की चिंताओं को और बढ़ा दिया है. इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे और सलाहकार सजेब वाजेद जॉय ने अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

भारत के खिलाफ बढ़ सकती है आतंकवादी गतिविधियां: सजेब वाजेद

सजेब वाजेद ने कहा कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार बांग्लादेश को इस्लामिक शासन की ओर ले जा रही है जिससे भारत की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है. एक साक्षात्कार में जॉय ने दावा किया कि जमात-ए-इस्लामी और अन्य इस्लामी दलों को खुली छूट दी जा रही है और चुनावों में धांधली की आशंका है. जॉय ने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों पर भी चिंता जताई और चेतावनी दी कि इससे भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां फिर से बढ़ सकती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में आतंकी प्रशिक्षण शिविर सक्रिय हो रहे हैं और इससे क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा है.

बता दें कि इससे पहले बुधवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग की ओर बढ़ रहे कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई. सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने भारतीय मिशन को घेरने की कोशिश की हालांकि पुलिस ने उन्हें समय रहते रोक लिया. इस घटना के बाद भारत ने ढाका में अपने मिशन की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है.

भारतीय उच्चायोग को घेरने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी

बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ‘जुलाई यूनिटी’ के बैनर तले प्रदर्शनकारी रामपुरा पुल के पास इकट्ठा हुए और दोपहर बाद मार्च शुरू किया. जैसे ही जुलूस उत्तर बड्डा की ओर बढ़ा पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक दिया. प्रदर्शनकारियों ने शुरुआती बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की लेकिन आगे मजबूत सुरक्षा घेरे के चलते वे भारतीय उच्चायोग तक नहीं पहुंच सके. इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी की.

बता दें ये प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों और भारतीय राजनयिकों को धमकियों की खबरें सामने आई हैं. इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए भारत ने बुधवार को नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को भी तलब किया था. विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से उम्मीद करता है कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के तहत भारतीय मिशनों और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.

झूठे नैरेटिव को भारत ने किया खारिज

विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में कुछ घटनाओं को लेकर चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव को खारिज करते हुए कहा कि अंतरिम सरकार ने न तो पूरी जांच की है और न ही भारत के साथ कोई ठोस जानकारी साझा की है. भारत ने दोनों देशों के ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों की याद दिलाते हुए बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनावों की आवश्यकता पर भी जोर दिया.