सलमान खान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताया? शहबाज शरीफ के सीने पर सांप लोट गए! देखिए Video

Joy Forum 2025: बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान (Salman Khan), 'किंग' शाहरुख खान और 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 'जॉय' फोरम का हिस्सा बने. इसी दौरान मंच से अपनी बात रखते हुए सलमान खान ने कुछ ऐसा कह दिया कि पाकिस्तान के सीने में सांप लोट गए.
Salman Khan Baluchistan Pakistan Remark: बॉलिवुड के 'दबंग' यानी अभिनेता सलमान खान और विवादों का चोली दामन का साथ है. अब ये उनका स्टाइल है या उनके ग्रह गोचर का 'खेल' जो उन्हें हमेशा सुर्खियों में बनाए रखते हैं. ताजा मामले में उन्होंने मिडिल ईस्ट में काम कर रहे प्रवासियों के बीच बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अलग-अलग जिक्र करके महफिल लूट ली. हाल में ही सलमान खान जॉय फोरम 2025 कार्यक्रम के लिए सउदी अरब पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बलूचिस्तान को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद इंटरनेट पर उनका बयान छा गया और उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.
उनका ये कमेंट अब वायरल हो रहा है. बलूचिस्तान का इतिहास उथल-पुथल से भरा है. वहां दशकों से स्थानीय लोगों के मन में असंतोष की जो चिंगारी भड़की थी वो अब ज्वालामुखी के लाल लावे की तरह फूट रही है. बलूचों की आवाज को पाकिस्तान सरकार कुछ कबायली सरदारों का असंतोष बताती है. लेकिन 'दबंग' खान की वायरल हो रही क्लिप में उन्होंने जो कहा उस पर सोशल मीडिया पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही.
सलमान उस समय अपने संबोधन में मिडिल ईस्ट में काम कर रहे प्रवासी समुदायों का जिक्र कर रहे थे. तभी उन्होंने बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अलग अलग उल्लेख किया. वह कहते हैं कि हमारे देश में अलग अलग देशों से लोग आए हैं. बलूचिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग भी.
सलमान खान ने आगे कहा, 'आप एक हिंदी फिल्म बनाते हैं, उसे सऊदी में रिलीज करते हैं, वो सुपरहिट होगी. आप एक तमिल, तेलुगु या मलयाली फिल्म बनाते हैं, तो वो भी करोड़ों का बिजनेस करेगी. क्योंकि दूसरे देशों से बहुत से लोग यहां आए हैं. बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं. हर कोई यहां काम कर रहा है'.
उनके बयान ने इंटरनेट पर 'बवाल' काट दिया. उनकी वीडियो क्लिप ने लोगों का ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स इस बात पर बहस करने लगे कि क्या सलमान खान ने जानबूझकर ऐसा कहा था या उनकी जुबान फिसल गई थी. कुछ ने लिखा, 'मुझे नहीं पता कि ये जुबान फिसलने का मामला था या नहीं, लेकिन ये बड़ी बात है कि सलमान खान बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के लोगों से अलग करते हैं.'
दूसरे यूजर ने लिखा, 'भाईजान की जबान फिसल गई या अज्ञानता या जानबूझकर इशारा किया कि बलूचिस्तान 'आजाद' है? वो भी आमिर खान और शाहरुख के मंच पर होने के बावजूद'?
कुछ ने इस पर ट्रोल किया तो बहुत से लोंगों ने उनके बयान का समर्थन किया. सलमान खान के फैंस ने कहा, 'यह अनजाने में कही गई बात हो सकती है और इसका ज्यादा विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए. उनकी ये कमेंट क्षेत्रीय पहचानों के प्रति खान की जागरूकता को बखूबी बयान करता है'.
वहीं जाबिर बलूच ने लिखा, 'सलमान खान ने भी कबूल किया है कि बलूचिस्तान एक अलग देश है.'
हांलाकि न तो सलमान खान और न ही उनकी पीआर टीम की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई सफाई आई है.
पाकिस्तान में बयान के चर्चे!
सलमान खान के करोड़ों फैन दुनियाभर में हैं. पाकिस्तान में भी उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं है. दुबई से लेकर अमेरिका तक बसे प्रवासी पाकिस्तानी उन पर खूब प्यार लुटाते हैं. बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज बुरी तरह पिट रही है. आसिम मुनीर के लड़ाके मारे जा रहे हैं. इसलिए भाईजान के इस बयान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नया सिर दर्द दे दिया होगा.