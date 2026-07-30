/कौन है हादी मतार? जिसने सलमान रुश्दी पर किया जानलेवा हमला, अब US कोर्ट ने ठहराया आतंकवाद का दोषी

Salman Rushdie Attack: मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर साल 2022 में हुए चाकू हमले के मामले में अमेरिकी न्याय विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है. एक फेडरल जूरी ने 28 वर्षीय आरोपी हादी मतार (Hadi Matar) को आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया है. न्यू जर्सी के फेयरव्यू के रहने वाले हादी मतार को विदेशी आतंकवादी संगठन हिज्बुल्लाह को साजो-सामान मुहैया कराने की कोशिश, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार आतंकवाद फैलाने और आतंकी गतिविधियों में मदद करने का दोषी पाया गया है.
अदालत में पेश किए गए सबूतों के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जॉन आइजेनबर्ग ने बताया कि आरोपी हादी मतार एक साल से भी अधिक समय से हिज्बुल्लाह की चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित था. अधिकारियों के मुताबिक, मतार ने ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रूहोल्लाह खुमैनी द्वारा 1989 में सलमान रुश्दी के खिलाफ जारी किए गए हत्या के फतवे की गहन जांच की थी और उसी के तहत इस हमले की योजना बनाई थी.
इस दौरान जॉन आइजेनबर्ग, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक शांतिपूर्ण साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान रुश्दी पर किया गया यह बेरहम हमला ईरानी आतंकवाद की वैश्विक पहुंच की एक डरावनी याद दिलाता है. आज के फैसले के साथ न्याय हुआ है और दोषी को उसके किए की सख्त सजा मिलेगी.
यह खौफनाक घटना अगस्त 2022 में न्यूयॉर्क के चौटाउक्वा इंस्टीट्यूशन (Chautauqua Institution) में घटी थी. सलमान रुश्दी एक लेक्चर देने की तैयारी कर रहे थे, तभी मंच पर चढ़कर हादी मतार ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था. इस हमले में रुश्दी की गर्दन और पेट पर गंभीर चोटें आई थीं, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक लाइफ-सपोर्ट पर रखना पड़ा था और बाद में उन्होंने अपनी एक आंख की रोशनी भी खो दी थी. इस घटना में कार्यक्रम के सह-संचालक भी घायल हुए थे.
उल्लेखनीय है कि सलमान रुश्दी का 1988 में प्रकाशित उपन्यास 'द सैटेनिक वर्सेज' (The Satanic Verses) पूरी दुनिया में विवादों में रहा था. मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग ने इसे ईशनिंदा माना था, जिसके बाद 1989 में ईरान के तत्कालीन शीर्ष नेता खुमैनी ने रुश्दी की हत्या का फतवा जारी कर दिया था.
बता दें कि अदालती कार्यवाही के दौरान सरकारी वकीलों ने साबित किया कि आरोपी हादी मतार ने पूरी तैयारी और साजिश के तहत इस आतंकी घटना को अंजाम दिया. अमेरिकी कानून के मुताबिक, फेडरल आतंकवाद के मामलों में दोषी पाए जाने के बाद हादी मतार को अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है. अदालत आने वाले नवंबर महीने में उसकी औपचारिक सजा का ऐलान करेगी.