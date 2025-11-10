Advertisement
चाकू हमले के बाद सलमान रुश्दी को 'शांति पुरस्कार', इस किताब के लिए मिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

Salman Rushdie: विवादित लेखक सलमान रुश्दी को ओहायो में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज' प्रोग्राम में रविवार को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया गया है. यह पहली बार है जब रुश्दी ने चाकू हमले के बाद वापसी की है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 10, 2025, 07:56 AM IST
चाकू हमले के बाद सलमान रुश्दी को 'शांति पुरस्कार', इस किताब के लिए मिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

Salman Rushdie: सलमान रुश्दी को ओहायो के डेटन में आयोजित 'डेटन लिटरेरी पीस प्राइज' प्रोग्राम में रविवार को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. यह अवॉर्ड साहित्यिक योग्यता के साथ-साथ शांति के लिए योगदान देने वाले लेखकों को दिया जाता है. यह उनका पहला फिक्शन का काम है जो उन्होंने न्यूयॉर्क में स्पीच के दौरान तीन साल पहले हुए चाकू हमले के बाद पब्लिश किया.

इस अवॉर्ड में हर साल फिक्शन, नॉन-फिक्शन और लाइफटाइम अचीवमेंट के अलग-अलग पुरस्कार होते हैं. ओहायो शहर 1995 में हुए डेटन पीस एग्रीमेंट के लिए भी जाना जाता है, जिसने बाल्कन जंग को खत्म किया था. उस युद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 10 लाख लोग विस्थापित हुए थे.

रुश्दी की हत्या का फरमान

78 साल के रुश्दी अपने 1988 के उपन्यास 'द सैटैनिक वर्सेज' के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं. इसमें पैगंबर मोहम्मद का एक सपना दिखाया गया था, जिस पर धर्मनिरपेक्षता का आरोप लगा और 1989 में ईरान के आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी की हत्या का फरमान जारी किया. इस हमले के दौरान वह अपनी एक आंख की रोशनी खो बैठे. रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मतर की उस समय 24 साल उम्र थी और अमेरिका में रहता था. हादी मतर को 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई.

हमले बाद पब्लिश की थी 'KNIFE'

रुश्दी ने इस हमले पर अपनी यादें 'KNIFE' 2024 में प्रकाशित की, जो नेशनल बुक अवॉर्ड फॉर नॉन-फिक्शन के लिए फाइनलिस्ट रही. उनका ताजा काम उनका 23वां प्रकाशन 'द एलेवन्थ ऑवर' है, जिसमें तीन नावेल और दो लघु कहानियां शामिल हैं.

पहले किस-किसको मिला यह अवॉर्ड?

इस पुरस्कार को पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर, होलोकॉस्ट सर्वाइवर और नोबेल पुरस्कार विजेता एली वीजेल, नारीवादी आइकन ग्लोरिया स्टीनम और लेखक मार्गरेट एटवुड, जॉन इरविंग, बारबरा किंगसोल्वर और स्टड्स टर्कल को भी दिया जा चुका है. यह लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड अमेरिकी राजनयिक रिचर्ड सी होलब्रुक के नाम से भी जाना जाता है, जो डेटन पीस एग्रीमेंट के मुख्य वास्तुकार थे.

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Salman Rushdie

