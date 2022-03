Russia Ukraine War: अब इस कंपनी ने दिया रूस को तगड़ा झटका, देश में नहीं मिलेंगे ये प्रोडक्ट

सियोलः रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद दोनों देशों में जंग (Russia Ukraine War) जारी है. रूस के इस कदम के बाद विभिन्न देशों व कंपनियों द्वारा प्रतिबंध (ban on russia) लगाए जाने का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शुमार 'सैमसंग' (Samsung) ने भी रूस के हमले के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं.

शिपमेंट को किया निलंबित

'खलीज टाइम्स' में छपी खबर के अनुसार, दक्षिण कोरियाई टेक कंपनी 'सैमसंग' ने वर्तमान की स्थिति के कारण रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. सैमसंग ने रूस के लिए जाने वाले प्रोडक्ट के शिपमेंट को निलंबित कर दिया है. इसी तरह एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे अन्य वैश्विक दिग्गज कंपनियों ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस में बिक्री और सेवाओं को रोक दिया है.

सैमसंग करेगी दान

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा है कि रूस के शिपमेंट को वर्तमान परस्थितियों के कारण निलंबित कर दिया गया है. कंपनी क्षेत्र के आसपास मानवीय प्रयासों का सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए 12 करोड़ रुपये से अधिक का दान कर सकता है. इस रकम में 2 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी शामिल है.

एप्पल ने भी लगाया बैन

इससे पहले अमेरिकी टेक कंपनी Apple ने भी यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान के कारण रूस में अपने सभी उत्पादों की बिक्री बंद कर दी थी. एक बयान में कंपनी ने कहा था कि वह रूसी आक्रमण के बारे में गहराई से चिंतित है और इसके जवाब में सभी उत्पाद की बिक्री रोक दी है.

रूस ने किया सीजफायर

बता दें कि रूस ने यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच सीजफायर का ऐलान किया है. नागरिकों के लिए Humanitarian Corridors खोलने के लिए सीजफायर किया गया है. वहीं, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला करने और लाखों यूरोपीय लोगों की जिंदगी जोखिम में डालने का आरोप लगाया है. हालांकि, रूस ने इन आरोपों को खारिज किया है.

