Advertisement
trendingNow13048988
Hindi Newsदुनियाअमेरिकी शहर में अचानक गायब हुई 1 लाख से ज्यादा घरों की बिजली, ब्लैकआउट से थमा पूरा शहर

अमेरिकी शहर में अचानक गायब हुई 1 लाख से ज्यादा घरों की बिजली, 'ब्लैकआउट' से थमा पूरा शहर

San Francisco blackout: अधिकारियों का मानना है कि सिर्फ आग लगने की वजह से ही पूरी बिजली आपूर्ति सेवा ठप हुई थी और इसकी जांच भी की जाएगी.दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड ने लोगों को सलाह दी है कि वो 8वीं और मिशन स्ट्रीट के आसपास के इलाके से दूर रहें.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 21, 2025, 09:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिकी शहर में अचानक गायब हुई 1 लाख से ज्यादा घरों की बिजली, 'ब्लैकआउट' से थमा पूरा शहर

San Francisco power cut: अमेरिका के टेक हब सैन फ्रांसिस्को में शनिवार को अचानक अंधेरा छा गया, जहां बिजली चले जाने के कारण लगभग 130000 घरों की बिजली गायब हो गई. जिसकी वजह से बड़े लेवल पर शहर में ब्लैकआउट देखने को मिला. ब्लैकआउट की वजह से सैन फ्रांसिस्को के व्यापार पर भारी असर पड़ा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी के लगभग एक तिहाई कस्टमर्स  पर इसका असर देखने को मिला है.  लोकल टाइम के अनुसार आउटेज सुबह करीब 9:40 बजे देखने को मिला. जिसकी वजह से शहर में रहने वाले लगभग 15000 रेजिडेंशियल और कमर्शियल कस्टमर की बिजली कट गई. 

कितने लोग प्रभावित
इसके बाद दूसरा आउटेज सुबह करीब 10:10 पर लगा और लगभग 25000 कस्टमर इससे प्रभावित हुए. सैन फ्रांसिस्को फायर डिपार्टमेंट के अनुसार शनिवार दोपहर को शहर में एक पीजीएंडई सबस्टेशन के अंदर आग लग जाने के कारण बिजली को काट दिया गया था. जिसके बाद पीजीएंडई ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने कहा कि वो सैन फ्रांसिस्को में 130000 लोगों पर असर डालने वाले आउटेज पर फर्स्ट रेस्पॉन्डर और शहर के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: अंदर हो रहा है खेला...ट्रंप की तस्वीर समेत 16 एपस्टीन फाइलें वेबसाइट से गायब, कहां है PHOTO No-468?

Add Zee News as a Preferred Source

ऑटो पायलट ट्रेन बंद

हालांकि, रविवार शाम के 5:30 बजे पीजीएंडई के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनी अभी शहर के किसी भी हिस्से में बिजली वापस आने का अनुमानित समय नहीं बता पा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली सेवा के बाधित होने की वजह से कई बड़े ट्रांजिट स्टेशन को भी बंद करना पड़ा है. तो वहीं बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियों की सेवा भी रोकना पड़ा है. बिजली कट की वजह से सैन फ्रांसिस्को बैले का नटक्रैकर शो भी रद्द करना पड़ा. वहीं अधिकारियों का मानना है कि सिर्फ आग लगने की वजह से ही पूरी बिजली आपूर्ति सेवा ठप्प हुई थी और इसकी जांच भी की जाएगी.दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड ने लोगों को सलाह दी है कि वो 8वीं और मिशन स्ट्रीट के आसपास के इलाके से दूर रहें.

इनपुट--आईएएनएस

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

america san francisco

Trending news

जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
Mulayam singh yadav
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
Jammu Kashmir
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
Maharashtra local body elections 2025
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
बांग्लादेशी दूतावास में भीड़ के घुसने पर विदेश मंत्रालय बोला- ऐसा कुछ नहीं हुआ
Bangladesh Riots
बांग्लादेशी दूतावास में भीड़ के घुसने पर विदेश मंत्रालय बोला- ऐसा कुछ नहीं हुआ
निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ; दिखा महायुति का जलवा
Maharashtra
निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ; दिखा महायुति का जलवा
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
Aravalli
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
javed akhtar news
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
Mohan Bhagwat
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
Lagnajita Chakraborty
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
india china news in hindi
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट