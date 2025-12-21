अमेरिकी शहर में अचानक गायब हुई 1 लाख से ज्यादा घरों की बिजली, 'ब्लैकआउट' से थमा पूरा शहर

San Francisco power cut: अमेरिका के टेक हब सैन फ्रांसिस्को में शनिवार को अचानक अंधेरा छा गया, जहां बिजली चले जाने के कारण लगभग 130000 घरों की बिजली गायब हो गई. जिसकी वजह से बड़े लेवल पर शहर में ब्लैकआउट देखने को मिला. ब्लैकआउट की वजह से सैन फ्रांसिस्को के व्यापार पर भारी असर पड़ा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी के लगभग एक तिहाई कस्टमर्स पर इसका असर देखने को मिला है. लोकल टाइम के अनुसार आउटेज सुबह करीब 9:40 बजे देखने को मिला. जिसकी वजह से शहर में रहने वाले लगभग 15000 रेजिडेंशियल और कमर्शियल कस्टमर की बिजली कट गई.

कितने लोग प्रभावित

इसके बाद दूसरा आउटेज सुबह करीब 10:10 पर लगा और लगभग 25000 कस्टमर इससे प्रभावित हुए. सैन फ्रांसिस्को फायर डिपार्टमेंट के अनुसार शनिवार दोपहर को शहर में एक पीजीएंडई सबस्टेशन के अंदर आग लग जाने के कारण बिजली को काट दिया गया था. जिसके बाद पीजीएंडई ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने कहा कि वो सैन फ्रांसिस्को में 130000 लोगों पर असर डालने वाले आउटेज पर फर्स्ट रेस्पॉन्डर और शहर के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

ऑटो पायलट ट्रेन बंद

हालांकि, रविवार शाम के 5:30 बजे पीजीएंडई के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनी अभी शहर के किसी भी हिस्से में बिजली वापस आने का अनुमानित समय नहीं बता पा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली सेवा के बाधित होने की वजह से कई बड़े ट्रांजिट स्टेशन को भी बंद करना पड़ा है. तो वहीं बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियों की सेवा भी रोकना पड़ा है. बिजली कट की वजह से सैन फ्रांसिस्को बैले का नटक्रैकर शो भी रद्द करना पड़ा. वहीं अधिकारियों का मानना है कि सिर्फ आग लगने की वजह से ही पूरी बिजली आपूर्ति सेवा ठप्प हुई थी और इसकी जांच भी की जाएगी.दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड ने लोगों को सलाह दी है कि वो 8वीं और मिशन स्ट्रीट के आसपास के इलाके से दूर रहें.

इनपुट--आईएएनएस