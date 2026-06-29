/मकान मालिक ने उठाया मजबूरी का फायदा, प्रेग्नेंसी बताते ही बढ़ा दिया किराया; कपल ने अदालत में लगाई गुहार

Rent Hike: अपने घरों को छोड़ने वाले लोग किसी अनजान शहर में किराए के मकान में रहते हैं. किराए के मकान में रहने के लिए उन्हें किराया भी देना पड़ता. देश-दुनिया में बढ़ते हुए किराए की वजह से लोग परेशान रहते हैं. सैन फ्रांसिस्को से ऐसा ही एक मामला सामने आया है. यहां पर एक कपल ने अपने मालिक के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. उनका कहना है कि जैसे ही उन्होंने अपने मालिक को प्रेगनेंसी की खबर दी तो उन्होंने किराया बढ़ा दिया. किराया इसलिए बढ़ाया ताकि उन्हें घर छोड़ना पड़े. जानिए क्या है पूरा मामला.
कपल ने सैन फ्रांसिस्को स्टैंडर्ड को बताया कि वे एविला स्ट्रीट पर अपने तीन-बेडरूम, तीन-बाथरूम वाले घर की लीज रिन्यू करने की तैयारी कर रहे थे. उन्होंने अपने मालिक को बताया कि हम अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं. ओनी परिवार लगभग 10 महीने पहले घर में आया था और उम्मीद कर रहा था कि वे अपनी बच्ची के आने की तैयारी करते हुए वहीं रहेंगे. 42 साल की सबाह एक बायोटेक स्टार्टअप की CEO हैं, जबकि 36 साल की गोक्सल नौकरी के साथ-साथ फैमिली और मैरिज थेरेपी में मास्टर की डिग्री ले रहे हैं.
सबाह ने मकान मालिकों को मैसेज करके बताया कि वे एक और बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं. जेमी पैटन ने शुरू में कपल को बधाई दी और कहा कि परिवार का सैन फ्रांसिस्को लौटने का अभी कोई प्लान नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि वे प्रॉपर्टी बेचने पर विचार कर रहे हैं.
इसके कुछ हफ्ते बाद, किराएदारों को एक नया किराए का प्रपोजल मिला, अगर वे एक और साल रुकते हैं तो महीने का किराया $14,000 से बढ़कर $24,000 हो जाएगा. मकान मालिकों ने जनवरी तक $18,000 प्रति महीने पर एक टेम्पररी एक्सटेंशन भी दिया. ओनी ने कहा कि अचानक बढ़ोतरी से वे हैरान रह गए. आखिरकार, उन्हें घर बदलना पड़ा.
इसके बाद ओनी परिवार ने अपने मकान मालिक पैटन परिवार के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मकान मालिक का मकसद सिर्फ किराया बढ़ाना नहीं था. उनका असली इरादा इतना ज्यादा किराया मांगना था कि परिवार घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए. इसके बाद वे मकान को बिना किराएदार के आसानी से बेच सकें. उनके वकील ने कहा कि उनकी फर्म के पास अब ऐसे मामले बहुत आ रहे हैं, जहां मकान मालिक किराएदारों को निकालने के लिए भारी किराया बढ़ा देते हैं. इस हैरान करने वाले मामले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है.