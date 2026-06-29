/मकान मालिक ने उठाया मजबूरी का फायदा, प्रेग्नेंसी बताते ही बढ़ा दिया किराया; कपल ने अदालत में लगाई गुहार

इसके बाद ओनी परिवार ने अपने मकान मालिक पैटन परिवार के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मकान मालिक का मकसद सिर्फ किराया बढ़ाना नहीं था. उनका असली इरादा इतना ज्यादा किराया मांगना था कि परिवार घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए. इसके बाद वे मकान को बिना किराएदार के आसानी से बेच सकें. उनके वकील ने कहा कि उनकी फर्म के पास अब ऐसे मामले बहुत आ रहे हैं, जहां मकान मालिक किराएदारों को निकालने के लिए भारी किराया बढ़ा देते हैं. इस हैरान करने वाले मामले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है.