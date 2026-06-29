Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /मकान मालिक ने उठाया मजबूरी का फायदा, प्रेग्नेंसी बताते ही बढ़ा दिया किराया; कपल ने अदालत में लगाई गुहार

मकान मालिक ने उठाया मजबूरी का फायदा, प्रेग्नेंसी बताते ही बढ़ा दिया किराया; कपल ने अदालत में लगाई गुहार

San Francisco: सैन फ्रांसिस्को में किराएदार ने मकान मालिक के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. उनका कहना है कि जैसे ही उन्होंने अपने मालिक को प्रेगनेंसी की खबर दी तो उन्होंने किराया बढ़ा दिया.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 29, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:17 PM IST
मकान मालिक ने उठाया मजबूरी का फायदा, प्रेग्नेंसी बताते ही बढ़ा दिया किराया; कपल ने अदालत में लगाई गुहार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
FIFA वर्ल्ड कप से बाहर हुआ साउथ कोरिया, राष्ट्रपति ने लताड़ा, कोच ने दिया इस्तीफा
FIFA World Cup 202623 min ago
2
mp news27 min ago
3
Delhi Police30 min ago
4
europe heatwave39 min ago
5
PF online42 min ago