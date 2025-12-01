Advertisement
trendingNow13024687
Hindi Newsदुनिया

इस देश में बैन है सेनेटरी पैड! पीरियड्स में महिलाओं की हालत जानकर कांप उठेगी रूह

Sanitary Pad Ban: दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो अपने अजीब कानूनों की वजह से चर्चा में रहते हैं. कई लोग इन कानूनों को देख कर हंसते हैं या हैरान होते हैं. पर नॉर्थ कोरिया का एक नियम ऐसा भी है जिसे जानकर लोग खामोश हो जाते हैं और दंग रह जाते हैं. इस देश में महिलाओं के पीरियड्स जैसी सामान्य जरूरत को भी कानूनों की जंजीरों में बांध दिया गया है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Dec 01, 2025, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस देश में बैन है सेनेटरी पैड! पीरियड्स में महिलाओं की हालत जानकर कांप उठेगी रूह

आजकल के आधुनिक समय में दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं की सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ रही है. स्कूलों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स पर खुलकर बातें हो रही हैं. सेनेटरी पैड्स और पीरियड हाइजीन पर कई देश की सरकारें बड़े स्तर पर काम कर रही हैं. लेकिन इसी दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां महिलाओं की इस बुनियादी जरूरत पर ही ताला लगा दिया गया है. सबसे आधुनिक समय में भी यहां महिलाएं पुराने दौर जैसे हालात में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं.

सेनेटरी पैड्स पर बैन
नॉर्थ कोरिया में सेनेटरी पैड्स बेचने या इस्तेमाल करने पर पूरी तरह बैन है यानी कि रोक है. सरकार इन्हें विदेशी लग्जरी मानती है जिस वजह से दुकानों में इनका मिलना नामुमकिन है. यहां महिलाएं आज भी घर पर खुद बनाए कपड़े के पैड्स का इस्तेमाल करती हैं जिन्हें धोकर बार बार इस्तेमाल किया जाता है. बार बार कपड़ा इस्तेमाल करने से महिलाओं को तरह-तरह के इंफेक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है.

सरकार की तानाशाही
नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के शासन में लोगों की जिंदगी का हर हिस्सा सरकार की अनुमति से चलता है. वहां का लोगों को कौन सा गाना सुनना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी फिल्म देखनी है, यहां तक कि किस त्योहार पर लोग हंस सकते हैं या कब नहीं. ये सब कुछ सरकार तय करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अंधा कानून
नॉर्थ कोरिया में पिरियड्स से जुड़ी चीजें जैसे सेनेटरी नैपकिन, टैम्पून्स, मेंसट्राल कप या पीरियड पैंटी जैसी कोई भी चीज कानूनी नहीं है. नार्थ कोरिया के दुकानों पर खाने पीने से लेकर घरेलू सामान तक सब मिल जाएगा लेकिन सेनेटरी पैड्स की एक भी पैक नहीं मिलेगी. 

समस्याएं 
किम जोंग उन की सरकार का दावा है कि ये प्रोडक्ट विदेशी संस्कृति और लग्जरी जीवन का हिस्सा हैं इसलिए इन्हें देश में लाने या बेचने दोनों पर सख्त रोक है. सरकार के इस फैसमे की वजह से मजबूरी में नॉर्थ कोरिया की महिलाएं दशकों पुराने तरीके का इस्तेमाल करती हैं. महिलाएं घर में ही कपड़े की कई परतें सिलकर पैड्स बनाती हैं, जिन्हें धोकर बार बार इस्तेमाल किया जाता है. घर पर पैड बनाने की इस प्रक्रिया में कई समस्याएं आती हैं क्योंकि यहां घरों के बाहर ऐसे कपड़े खुले में सुखाना भी सामाजिक तौर पर गलत माना जाता है. महिलाएं छुपकर इन्हें धोती हैं और सुखाती हैं जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है.

वर्जित 
नॉर्थ कोरिया में पीरियड्स से जुड़ी जरूरतें पूरी तरह से निजी जिम्मेदारी मानी जाती हैं. पीरियड्स में ना सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है और ना किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है. यहां तक की महिलाओं को सही जानकारी देने वाले पीरियड्स से जुड़े किसी कार्यक्रम की इजाजत भी नहीं है. नॉर्थ कोरिया में पीरियड्स पर बात करना भी एक तरह से वर्जित माना जाता है.

 

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

sanitary pad bannorth korea pad ban

Trending news

मुंबई में हवा बनी जहर! दिल्ली से कम प्रदूषण, फिर भी GRAP-4 लागू… आखिर क्या है सच्चाई
mumbai air pollution
मुंबई में हवा बनी जहर! दिल्ली से कम प्रदूषण, फिर भी GRAP-4 लागू… आखिर क्या है सच्चाई
कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले सुराग
NIA raid
कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले सुराग
क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
India Navy
क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे, देश की बढ़ती आबादी के बीच आई ये 'खुशखबरी'
india fertility rate
बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे, देश की बढ़ती आबादी के बीच आई ये 'खुशखबरी'
कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
Tamil Nadu
कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द
family man 3
मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द
Parliament Winter Session 2025 Live: हार की मायूसी से बाहर निकलकर मजबूत मुद्दे उठाए विपक्ष... सत्र के आगाज से पहले बोले PM
Parliament Winter Session 2025 LIVE
Parliament Winter Session 2025 Live: हार की मायूसी से बाहर निकलकर मजबूत मुद्दे उठाए विपक्ष... सत्र के आगाज से पहले बोले PM
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
festivals in December
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
LPG Updated Price
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
shashi tharoor news
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी