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Hindi Newsदुनियाकिम जोंग उन का परमाणु राज लीक! सैटेलाइट ने ढूंढ निकाले खुफिया न्यूक्लियर प्लांट के कोऑर्डिनेट्स

किम जोंग उन का 'परमाणु राज' लीक! सैटेलाइट ने ढूंढ निकाले खुफिया न्यूक्लियर प्लांट के कोऑर्डिनेट्स

North Korea Nuclear Weapon: सैटेलाइट तस्वीरों से उत्तर कोरिया के योंगब्योंग में एक नई और सक्रिय यूरेनियम-एनरिचमेंट साइट का खुलासा हुआ है. हाल ही में किम जोंग उन ने इस बेहद गोपनीय और विशाल न्यूक्लियर फैक्ट्री का दौरा कर परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ाने का निर्देश दिया था, जिसने वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 10:08 AM IST
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Kim Jong Un
Kim Jong Un

दुनिया की नजरों से छुपकर परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने वाले उत्तर कोरिया का एक और बड़ा राज बेपर्दा हो गया है. अंतरिक्ष में घूम रहे प्लैनेट लैब्स PBC के सैटेलाइट्स ने कुछ ऐसी तस्वीरें कैद की हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं. इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में जिस बेहद गोपनीय नई न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा किया था, वह असल में कहां स्थित है.

बता दें कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया एजेंसी KCNA ने गुरुवार (4 जून) को एक खबर जारी की. इसमें बताया गया कि किम जोंग उन ने बुधवार (3 जून) को परमाणु सामग्री बनाने वाली एक नई और हाई-टेक फैक्ट्री का दौरा किया है. वहां खड़े होकर किम ने देश के परमाणु हथियारों के भंडार में तेजी से बढ़ोतरी करने का हुक्म भी सुना दिया. उत्तर कोरिया ने इस जगह को गुप्त रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स ने सैटेलाइट इमेजरी की मदद से इस जगह के सटीक कोऑर्डिनेट्स ढूंढ निकाले हैं. एक्सपर्ट्स ने पुष्टि की है कि यह कोई और नहीं, बल्कि उत्तर कोरिया का कुख्यात योंगब्योंग प्लांट ही है.

ऐसे तैयार हुई मौत की नई फैक्ट्री

मिडलबरी कॉलेज में ग्लोबल सिक्योरिटी के जाने-माने स्कॉलर जेफ्री लुईस ने पिछले साल ही कुछ तस्वीरें जारी कर योंगब्योंग प्लांट के भीतर चल रहे इस संदिग्ध कंस्ट्रक्शन की पहचान कर ली थी. इस नई साइट पर लगभग 95 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा एक बहुत बड़ा सेंट्रल हॉल है, जिसके चारों तरफ ऑफिस और सपोर्ट स्टाफ के लिए इमारतें बनाई गई हैं. मई 2025 से ही इस इलाके में अचानक हलचल बढ़ गई थी और कंस्ट्रक्शन तेज कर दिया गया था. हालिया तस्वीरों से पता चलता है कि अब इस फैसिलिटी के आस-पास के पूरे इलाके को पक्का कर दिया गया है, यानी यह फैक्ट्री अब पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है.

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दक्षिण कोरिया ने किया बड़ा दावा

सियोल में एक अहम ब्रीफिंग के दौरान दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया कि किम जोंग उन ने जिस जगह का दौरा किया, वह असल में एक यूरेनियम-एनरिचमेंट साइट (Uranium-Enrichment Site) है, जहां परमाणु बम बनाने का कच्चा माल तैयार होता है.

ये भी पढ़ें: हमारे सैनिकों को हाथ भी लगाया, तो फिर छिड़ जाएगी जंग...! ईरान को ट्रंप ने फिर दी खुली चेतावनी

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि किम जोंग उन ने जानबूझकर इस दौरे को दुनिया के सामने लाया है. इसके पीछे दो मुख्य वजहें हैं: पहली ये है कि भविष्य में होने वाली किसी भी संभावित डिप्लोमैटिक बातचीत से पहले उत्तर कोरिया वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को बेहद मजबूत और आक्रामक दिखाना चाहता है. दूसरी ये कि वह दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि उसका परमाणु हथियारों को बढ़ाना पूरी तरह जायज है. वजह चाहे जो हो, लेकिन उत्तर कोरिया की इस नई हरकत ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में तनाव बढ़ा दिया है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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