भारत कहता रहा..नहीं माना बांग्लादेश, गिरा दिया सत्यजीत रे का घर, मिट्टी में मिली बांग्ला संस्कृति की धरोहर!

Bangladesh Demolished Satyajit Ray House: नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्द यूनुस की सरकार ने आखिरकार बांग्लादेश में महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे का ढाका स्थित पैतृक घर धव्स्त कर दिया. यह संपत्ति बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में थी. भारत ने बांग्लागदेश से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी. इतना ही नहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से इसका म्यूजियम बनाने में मदद करने की अपील भी की गई थी.

ध्वस्त हुआ सत्यजीत रे का घर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ध्वस्त हुए इमारत का वीडियो शेयर किया है, जिसमें श्रमिकों के घर की दीवारों को तोड़ते हुए दिखाया जा रहा है. अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा,' बंगाली विरासत को एक और झटका. बांग्लादेश में सत्यजीत रे का पैतृक घर ध्वस्त कर दिया गया.'

Another blow to Bengali heritage — Satyajit Ray’s ancestral home demolished in Bangladesh.

This isn’t just the destruction of an old structure — it is the erasure of history itself.

The very soil that nurtured one of the world’s greatest cinematic legends is now reduced to… pic.twitter.com/kr4WgEqQe4

— Amit Malviya (@amitmalviya) July 16, 2025