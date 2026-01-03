Advertisement
सऊदी अरब की यमन पर एक और स्ट्राइक, UAE के लड़ाकों पर फिर बोला हमला; 7 की मौत

Yemen Crisis: यमन में यूएई द्वारा समर्थित एसटीसी के हद्रामौत और अल-महरा में घुसने के बाद वहां के हालात बिगड़ गए हैं, जिससे सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है. जिसके बाद सऊदी अरब ने यमन में यूएई समर्थित गुटों के लिए भेजे जा रहे हथियारों की एक खेप पर हवाई हमला किया था. जिसमें कुछ 7 लोगों की मारे जाने की खबर है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 06:35 AM IST
Yemen Crisis: यमन में हालात एक बार फिर गंभीर होते नजर आ रहे हैं. बीते महीने यूएई द्वारा समर्थित अलगाववादी संगठन साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के हद्रामौत और अल-महरा प्रांतों में घुसने के बाद वहां हालात खराब हो चुके हैं. इन इलाकों को तेल से संपन्न माना जाता है, इसलिए इन पर कब्जे को लेकर विवाद और गहरा हो गया है. एसटीसी के उप-प्रमुख और हद्रामौत के पूर्व गवर्नर अहमद बिन बराइक ने कहा कि सऊदी अरब समर्थित नेशनल शील्ड फोर्सेज जब उनके शिविरों की ओर बढ़ीं, तो एसटीसी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है. इसी टकराव के बाद हवाई हमले किए गए हैं.

कट्टरपंथी गुटों को रोकने की हो रही है कोशिश
यमन की सेना के एक प्रवक्ता ने इन घटनाओं को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है. उनका कहना है कि सऊदी अरब के समर्थन से यमन सरकार कट्टरपंथी गुटों को रोकने की कोशिश कर रही है. सेना का दावा है कि ऐसे लड़ाके ज्यादा समय तक यहां टिक नहीं पाएंगे. इससे पहले एक बंदरगाह शहर में हुए हमले के बाद यूएई ने कहा था कि वह तनाव नहीं बढ़ाना चाहता और अपने सैनिकों को यमन से वापस बुलाने पर विचार कर रहा है.

यूएई के रक्षा मंत्रालय ने सरकारी एजेंसी डब्ल्यूएएम के जरिए बयान जारी कर कहा कि हालिया घटनाओं और आतंकवाद-रोधी अभियानों पर पड़ने वाले असर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. हालांकि यह साफ नहीं किया गया कि सैनिकों की वापसी कब तक पूरी होगी. इसी बीच खबर आई कि सऊदी अरब ने यमन में यूएई समर्थित गुटों के लिए भेजे जा रहे हथियारों की एक खेप पर हवाई हमला किया था. जिसमें कुछ 7 लोगों की मारे जाने की खबर है.

सहयोगी देश भी आमने-सामने
इन घटनाओं के बाद हूती विद्रोहियों के खिलाफ बने गठबंधन के कुछ बलों ने यूएई से 24 घंटे के भीतर अपने सैनिकों को यमन से वापस बुलाने की मांग की है. इससे दोनों सहयोगी देशों के बीच तनाव और साफ दिखाई देने लगा है.  यमन में चल रहे संघर्ष में अब सहयोगी देश भी आमने-सामने आते दिख रहे हैं.

यमन के राष्ट्रपति परिषद के प्रमुख रशद अल-अलीमी ने एसटीसी को देश के लिए खतरा बताया है. उन्होंने हद्रामौत और अल-महरा से एसटीसी सेनाओं को हटाने की मांग की और कहा कि ये गुट सरकार की सत्ता और देश की एकता को चुनौती दे रहे हैं. यमन सरकार ने यूएई के कदमों को खतरनाक बताते हुए चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. 
