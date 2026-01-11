बुर्ज खलीफा नहीं रहेगी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, ये देश बनाने जा रहा 1000 मीटर ऊंचा टावर

Advertisement
Jeddah Tower: जेद्दा टावर का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन 2018 में कुछ कारणों से इसे रोकना पड़ा था. अब फिर से 2024–25 में इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम दोबारा शुरू हुआ है, जिसके 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:22 PM IST
World tallest Building: सऊदी अरब के एक प्रोजेक्ट की वजह से बुर्ज खलीफा दुनिया में अपनी सबसे ऊंची बिल्डिंग के खिताब को गंवा सकता है. क्योंकि सऊदी में बनने जा रहा जेद्दा टावर मौजूदा समय में एक बड़ी उपलब्धि तक पहुंच चुका है. इस बिल्डिंग में अभी तक 80 से ज्यादा मंजिलें बन चुकी है और जब ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, तब इसमें 130 मंजिलें होंगी. जिसके चलते ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब अपने नाम कर लेगी. 

सऊदी अरब में बनने जा रहे जेद्दा टावर की हाइट बुर्ज खलीफा से करीब 200 मीटर ज्यादा होगी. यानि कि जेद्दा टावर की ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा होगी और इसमें करीब 130 मंजिलें होंगी. इसको एक वर्टिकल शहर के तौर पर तैयार किया जा रहा है. जेद्दा टावर में होटल से लेकर घर, दफ्तर, शॉपिंग और मनोरंजन के लिए बहुत सारी सुविधाएं होंगी. इतना ही नहीं यहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक भी बनाया जाना प्रस्तावित है. ये प्रोजेक्ट जेद्दा इकोनॉमिक सिटी का मुख्य आकर्षण है, जिसका मकसद जेद्दा को विश्व स्तरीय पर्यटन और व्यापार का केंद्र बनाना है.

क्यों खास है जेद्दा टावर?
जेद्दा टावर का डिजाइन एड्रियन स्मिथ + गार्डन गिल आर्किटेक्चर ने तैयार किया है, इसी जोड़ी ने 828 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा का भी डिजाइन तैयार किया था. जेद्दा टावर में 59 हाई-स्पीड लिफ्ट और 12 एस्केलेटर भी लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को ऊपर-नीचे आने-जाने में ज्यादा आसानी होगी और समय की बचत भी होगी. इस टावर में लग्जरी होटल भी होंगे, रेड सी का नजारा दिखाने वाले आलीशान अपार्टमेंट के अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस और रिटेल एरिया भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं. 

कब तक बनेगी बिल्डिंग?
हालांकि जेद्दा टावर बनाने में कुछ चुनौतियां है, जिसके चलते तेज हवा और गर्मी से निपटने के लिए इमारत में खास डिजाइन के साथ-साथ मजबूत कंक्रीट और स्टील कोर और आधुनिक कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके अलावा स्मार्ट तकनीक के जरिये सुरक्षा और ऊर्जा की खपत पर नजर रखी जाएगी. आपको बता दें कि जेद्दा टावर का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन 2018 में कुछ कारणों से इसे रोकना पड़ा था. अब फिर से 2024–25 में इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम दोबारा शुरू हुआ है, जिसके 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है.

सऊदी का विजन
ये परियोजना सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सऊदी की तेल पर निर्भरता को कम करके अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है. इसके अलावा सऊदी अरब में कुछ अन्य प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं. जिसमें जेद्दा में ट्रंप टावर और रियाद का राइज टावर भी शामिल है. इसके साथ कुछ बेहद ऊंची इमारतों को बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है.

