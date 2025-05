इस मुस्लिम देश ने किया चमत्कार, रेगिस्तान में बना रहा बर्फ का शहर... अजूबा बनेगा ये स्की रिजॉर्ट

NEOM Project: सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की महत्वाकांक्षी परियोजना 'नियोम सिटी' पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यह सपनों का यह शहर रेड सी के किनारे रेगिस्तान में बसाई जा रही है, जिसका मकसद दुबई जैसी आधुनिक और आकर्षक सिटी बनाना है. नियोम सिटी के जरिए प्रिंस सलमान सऊदी अरब में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं. इस शहर में कई खास प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है. इन्हीं में से एक अनोखा और बेहद खास प्रोजेक्ट रेगिस्तान के पहाड़ पर बन रहे 'ट्रोजना' नाम का स्की रिसॉर्ट है.

यह स्की रिजॉर्ट सऊदी अरब के उत्तर-पश्चिम में जेबेल अल लॉज पहाड़ पर बन रहा है, जो 2500 मीटर की ऊंचाई पर है. यह रिजॉर्ट दुनिया का पहला वर्टिकल स्की विलेज भी होगा. इसकी खासियत यह है कि इसमें 30 किलोमीटर की आर्टिफिशियल स्की ढलानें होंगी. जबकि ये ढलानें ऊंचे होटल, विला और शॉपिंग मॉल के ऊपर बनाई जाएंगी. साथ ही, नकली बर्फ के लिए 57 अरब लीटर पानी कीआर्टिफिशियल झील भी बनेगी. यही वजह है कि रेगिस्तान में बन रहा है बर्फ का ये गांव किसी सपनों के शहर जैसा होगा.

Discover life at new heights—at the Ski Village. Experience the joy of waking up above the clouds, surrounded by endless experiences at every level. This is mountain living, elevated in every sense. Welcome to a lifestyle where the sky is truly the limit. pic.twitter.com/nxA11ZIQTz

— TROJENA (@NEOMTROJENA) March 5, 2025