'अब कभी भी जाकर नमाज...', दो किबलों वाली मस्जिद पर आ गया किंग सलमान का शाही फरमान

सऊदी अरब के शासक ने एक बड़ा फैसला किया है. अब मदीना के ऐतिहासिक मस्जिद अल-किबलातैन अब हर वक्त आम लोगों के लिए खुली रहेगी. यानी मदीना में नमाज पढ़ने वाले शख्स अब सुबह से लेकर रात के वक्त तक, कभी भी मस्जिद अल-किबलातैन में दाखिल हो सकते हैं. 6 अक्टूबर 2025 को मदीना के दो तारीखी मस्जिदों के मुतवल्ली (संरक्षक) किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल-सऊद ने एक शाही हुक्म जारी किया, जिसके तहत मस्जिद अल-किबलातैन अब 24 घंटे खुली रहेगी. यह कदम मुल्क में और दुनिया भर से आने वाले हज्जाज (तीर्थयात्रियों) और मकामी लोगों के लिए अकीदत काबिले रसाई (सुलभ) बनाने की सऊदी अरब की कमिटमेंट को दर्शाता है.

किंग सलमान का शाही हुक्म: मदीना में मस्जिद अल-किबलातैन

किंग सलमान का ये फैसला इस बात की निशानदेही करताहै कि सऊदी अरब अपने हाजियों की खिदमत (सेवा) के लिए कितना ध्यान रखता है. अब चाहे कोई लोकल हो या दूर से आए जायरीन, सब लोग इस मस्जिद में बिना किसी वक्त की पाबंदी के आकर नमाज पढ़ सकेंगे.

'दो किबलों की मस्जिद': एक तारीखी मस्जिद

मस्जिद अल-किबलातैन, जिसे 'दो किबलों की मस्जिद' भी कहा जाता है. इस्लाम में बहुत अहम है. यह वे जगह है जहां पैगंबर मुहम्मद (स.अ.) के वक्त मुसलमानों की नमाज की दिशा (किबला) यरूशलेम से मक्का की तरफ बदल दी गई थी.इस्लामी तारीख के इस अहम पल की वजह से यह मस्जिद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खास है. हालांकि, शाही हुक्म के बाद सऊदी अरब में सिर्फ मस्जिद अल-किब्लातैन ही नहीं, बल्कि पहले से कई दूसरी मस्जिदें भी 24 घंटे खुली रहती हैं ताकि लोगों को कभी भी नमाज अदा करने मे परेशानी न हो. नीचे कुछ ऐसी मस्जिदों के बारे में जानकारी है. चलिए जानते हैं.

अल-मस्जिद अन-नबवी (मदीना): यह इस्लाम के सबसे पाक मस्जिदों में से एक है और सदियों से 24 घंटे खुला रहता है. यहां लाखों मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं, खासकर रमजान और हज के वक्त. मस्जिद की दुधिया रोशनी और सहूलिया (सुविधाएं) हर वक्त अमन और आरामदायक माहौल देती हैं.

अल-हरम मस्जिद (मक्का): काबा का घर, अल-हरम मस्जिद भी 24 घंटे खुली रहती है. इसका बड़ा सहन (प्रांगण) और कई कई नमाज हॉल्स हर वक्त नमाजियों के लिए खुली रहती हैं, जो नमाज अदा करने वालों के लिए काफी जगह मुहैया करते हैं.

किंग खालिद एयरपोर्ट मस्जिद (रियाद): किंग खालिद इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मौजूद यह मस्जिद मुसाफिरों और एयरपोर्ट स्टाफ के लिए 24 घंटे खुली रहती है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सफर के दौरान भी लोग नमाज अदा कर सकें.

अल राजही ग्रैंड मस्जिद, रियाद: रियाद की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, अल राजही ग्रैंड मस्जिद 24 घंटे खुली रहती है. यह शहर के लोगों और विजिटर्स कीरूहानी जरूरतों को पूरा करती है. इसका शानदार फने-तामीर (भव्य वास्तुकला) और खास सुविधाएं इसे एक खास जगह बनाती हैं.

इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला ग्रैंड मस्जिद, रियाद: डेरा स्क्वायर में मौजूद यह मस्जिद भी 24 घंटे खुली रहती है. यह दर्शाता है कि किंगडम में शहरी इलाकों में नमाज के लिए हमेशा जगह उपलब्ध कराई जाती है. इसकी तारीखी अहमियत इसे लोकल लोगों और टूरिस्ट्स के लिए आकर्षक बनाती है.

सऊदी अरब ने मस्जिद का वक्त बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया है कि इबादत करने वाले किसी भी वक्त अमन और ध्यान के साथ नमाज पढ़ सकें. मस्जिद अल-किबलातैन की शांत और खुशनुमा माहौल, खासकर रात के पाक वक्त में, लोगों के लिए रूहानी तरक्की और सोच-विचार का अनूठा मौका देती है. यह कदम सऊदी अरब की Religious Inclusivity और सभी मुसलमानों के लिए इबादत को आसान बनाने की कमिटमेंट को दिखाता है.

