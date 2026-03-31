ये मुस्लिम देश सबके बीच दे रहे शांति का पैगाम, चुपके से ट्रंप के कान में फूंक रहे- ईरान को मिटाना ही है

Saudi Arabia and UAE: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी जंग को लेकर सऊदी-UAE ने दबाव बनाया है कि अभी जंग रुकनी नहीं चाहिए. कहा जा रहा है कि सऊदी और UAE ने ट्रंप पर दबाव बनाया है कि ईरान अभी बहुत मजबूत है.
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Middle East Crisis: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को लेकर खाड़ी देशों का रुख अब पहले से ज्यादा सख्त होता दिख रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है कि वे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखें और अभी युद्ध खत्म न करें. सऊदी अरब और UAE जैसे बड़े खाड़ी देश मानते हैं कि ईरान अभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है और इस मौके का इस्तेमाल करके, उसके शासन और सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है.
शुरुआत में इन देशों ने शिकायत की थी कि अमेरिका और इजरायल ने हमला करने से पहले उन्हें ठीक से जानकारी नहीं दी और यह जंग पूरे क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अब वही देश अमेरिका से कह रहे हैं कि जंग तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक ईरान के नेतृत्व में बड़ा बदलाव न हो जाए या उसके व्यवहार में पूरी तरह बदलाव न आ जाए.
खाड़ी देशों के बीच भी इस मुद्दे पर थोड़ा मतभेद है. UAE सबसे ज्यादा आक्रामक रुख अपनाए हुए है और वह तो जमीनी हमले तक की बात कर रहा है. वहीं सऊदी भी दबाव बनाए हुए है, लेकिन वह साथ ही यह भी चाहता है कि अंत में कोई मजबूत राजनीतिक समझौता हो. दूसरी तरफ कतर और ओमान जैसे देश कूटनीतिक समाधान यानी बातचीत से हल निकालने के पक्ष में हैं.
इस बीच ट्रंप खुद भी दोहरी स्थिति में नजर आ रहे हैं. कभी वे कहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, तो कभी धमकी देते हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो जंग और तेज की जाएगी. अमेरिका के अंदर भी इस जंग को लेकर समर्थन जुटाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस संघर्ष में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है.
खाड़ी देश सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने यहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से हमले करने की इजाजत दी है. साथ ही वे चाहते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो, उसकी मिसाइल ताकत खत्म हो और वह अपने प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देना बंद करे. खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी चिंता है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान ने इसे बंद करने की कोशिश की है.
हालांकि खतरा भी कम नहीं है. ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमले बढ़ाए तो वह खाड़ी देशों के अहम ढांचों जैसे तेल और पानी के प्लांट्स को निशाना बना सकता है. यही वजह है कि कुछ देश अभी भी पूरी तरह युद्ध में कूदने से बच रहे हैं. कुल मिलाकर हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं. खाड़ी देश एक तरफ ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी डर है कि लंबा युद्ध उनके अपने देशों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है.