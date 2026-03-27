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Hindi Newsदुनियासुलगते मिडिल ईस्ट के बीच यूक्रेन ने सऊदी अरब से कर ली बड़ी डील, ईरान पर क्या होगा असर?

सुलगते मिडिल ईस्ट के बीच यूक्रेन ने सऊदी अरब से कर ली बड़ी डील, ईरान पर क्या होगा असर?

एक ओर मिडिल ईस्ट जंग की आग में सुलग रहा है, दूसरी ओर यू्क्रेन के राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचे हैं. राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौते पर डील की है, जिसके तहत यूक्रेन सऊदी की कई मामलों में मदद करेगा. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 27, 2026, 05:12 PM IST
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वोलोदिमीर जेलेंस्की की सऊदी अरब यात्रा. फोटो- एक्स
वोलोदिमीर जेलेंस्की की सऊदी अरब यात्रा. फोटो- एक्स

Ukraine and Saudi Arabia: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस समय सऊदी अरब की यात्रा पर है. जेलेंस्की ऐसे समय पर सऊदी अरब पहुंचे हैं, जब पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है. हालांकि, जेलेंस्की की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच  हवाई सुरक्षा पर एक अहम समझौता भी हुआ है. 

दरअसल, सऊदी अरब पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर एक खास समझौत पर हस्ताक्षर की घोषणा की. यह समझौता कुछ-कुछ वैसा है, जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता था. सऊदी अरब और यूक्रेन के बीच हुए इस समझौते पर किन बातों पर बात बनी है, इसके बारे में आइए आपको बताते हैं... 

सऊदी अरब और यूक्रेन के बीच क्या हुआ समझौता? 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के बीच भविष्य में ठेके, टेक्नोलॉजी सहयोग और निवेश की नींव पड़ेंगी. इस दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और सऊदी अरब के साथ अपनी विशेषज्ञता और सिस्टम साझा करने के लिए तैयार है. 

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(यह भी पढ़ें: Middle East War: होर्मुज में ईरान का सख्त एक्शन, कराची जा रहे पाकिस्‍तानी जहाज को वापस लौटाया)

जेलेंस्की ने क्या दी जानकारी? 

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राफ पर लिखा कि हम सऊदी अरब के साथ अपनी विशेषज्ञता और सिस्टम साझा करने और जीवन की रक्षा को मजबूत करने के लिए एक साथ काम करने जा रहे हैं. 

जेद्दाह में हुई जेलेस्की और सऊदी के प्रिंस की मुलाकात 

गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच इस समझौता पर जेलेंस्की और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच होने वाली से ठीक पहले हस्ताक्षर हुआ है. सऊदी अरब की यात्रा के दौरान जेलेंस्की ने मक्का इलाके के डिप्टी गवर्नर प्रिंस सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुलअजीज से भी जेद्दाह में मुलाकात की. 

क्यों अहम माना जा रहा यह समझौता?

सऊदी अरब और यूक्रेन के बीच हुआ समझौता दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सऊदी अरब और यूक्रेन के बीच रक्षा सहयोग बढ़ने से भविष्य में कई संभावनाएं खुल सकती हैं. 

(यह भी पढ़ें: पाकिस्तान को कतर न समझें...एंबेसी के पास हुए हमले के बाद PAK ने दी इजरायल को कड़ी चेतावनी)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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