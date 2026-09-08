/सऊदी ने यमन में हूतियों पर बरसाए बम, अब एक्टिव होगा मक्का पैक्ट? पाकिस्तान-तुर्किए के सामने क्या बड़ी चुनौती

Saudi Arabia Attack On Yemen: यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर देश भर में हवाई हमले करने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि सोमवार ( 7 सितंबर 2026) को हुए इन हमलों में एक जेल पर भी ताबड़तोड़ बमबारी की गई. ये हमले तब हुए, जब हूती विद्रोही बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के पास के इलाकों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे. 'टाइम्स ऑफ इजरायल' ने न्यूज एजेंसी 'सबा' के हवाले से बताया कि सऊदी अरब की ओर से यमन में अल-हजम स्थित जेल पर हवाई हमले में 7 लोग मारे गए. इनमें एक बच्चा भी शामिल था.