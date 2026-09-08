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सऊदी ने यमन में हूतियों पर बरसाए बम, अब एक्टिव होगा मक्का पैक्ट? पाकिस्तान-तुर्किए के सामने क्या बड़ी चुनौती

Saudi Arabia Strike On Yemen Houthi: यमन में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर सोमवार को देश के उत्तरी हिस्से में एक जेल पर हमला करने का आरोप लगाया है. इस हमले में 1 बच्चे समेत सात लोगों की मौत हो गई. यह घटना ऐसे वक्त पर हुई है, जब कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच मक्का पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 08, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:34 AM IST
सऊदी ने यमन में हूतियों पर बरसाए बम, अब एक्टिव होगा मक्का पैक्ट? पाकिस्तान-तुर्किए के सामने क्या बड़ी चुनौती

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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