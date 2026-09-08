/सऊदी ने यमन में हूतियों पर बरसाए बम, अब एक्टिव होगा मक्का पैक्ट? पाकिस्तान-तुर्किए के सामने क्या बड़ी चुनौती

Saudi Arabia Attack On Yemen: यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर देश भर में हवाई हमले करने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि सोमवार ( 7 सितंबर 2026) को हुए इन हमलों में एक जेल पर भी ताबड़तोड़ बमबारी की गई. ये हमले तब हुए, जब हूती विद्रोही बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के पास के इलाकों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे. 'टाइम्स ऑफ इजरायल' ने न्यूज एजेंसी 'सबा' के हवाले से बताया कि सऊदी अरब की ओर से यमन में अल-हजम स्थित जेल पर हवाई हमले में 7 लोग मारे गए. इनमें एक बच्चा भी शामिल था.
हूती की ओर से शेयर किए गए फुटेज में जौफ प्रांत में स्थित जेल को हुए नुकसान को दिखाया गया. इससे धमाके वाली जगह से धुआं उठता दिख रहा था और बचावकर्मी मलबे के बीच काम कर रहे थे.
बता दें कि कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच 7 अगस्त 2026 को मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था. इस पैक्ट के तहत किसी एक देश पर किया गया हमला इन तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. अब समझौते के बाद सऊदी अरब की ओर से यमन पर किया गया यह पहला हमला है. इसे गठबंधन की पहली परीक्षा मानी जा रही है. हालांकि, तुर्किए-पाकिस्तान के इस पैक्ट के तहत सीधे यमन के साथ जंग में उतरने या सऊदी अरब की ओर से लड़ने के लिए मैदान में आने के कोई संकेत नहीं हैं.
भले ही मक्का पैक्ट में सामूहिक रक्षा की बात की गई है, लेकिन अभी सार्वजनिक तौर पर यह साफ नहीं किया गया है कि हूती जैसे प्रॉक्सी समूहों के हमलों की स्थिति में किस तरह की कार्रवाई या सैन्य सहायता की जाएगी. ऐसे में तुर्किए और पाकिस्तान के फिलहाल सीधे तौर पर यमन के साथ सैन्य हस्तक्षेप करने या हूतियों के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने की तैयारी में नहीं हैं.
मक्का पैक्ट को पश्चिम एशिया में सुन्नी सुरक्षा त्रिकोण (Sunni Security Triangle) के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका असर पूरे क्षेत्र में पावर बैलेंस पर पड़ेगा. इससे साफ पता चलता है कि सऊदी अरब अब केवल अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता है. पाकिस्तान, तुर्किए और सऊदी अरब अब खुद का एक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट तैयार कर रहे हैं, ताकि वे बिना किसी बाहरी मदद के लिए जंग या संघर्ष के समय एक-दूसरे को मदद पहुंचा सकें. ऐसे में भविष्य में माना जा रहा है कि तुर्किए-पाकिस्तान सऊदी अरब की जंग में उसे मिलिट्री सहायता पहुंचा सकते हैं.