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Hindi Newsदुनियासऊदी से शुरू और... ट्रंप ने अचानक होर्मुज प्लान क्यों रोक दिया? अब पता चली क्या थी मजबूरी

सऊदी से शुरू और... ट्रंप ने अचानक होर्मुज प्लान क्यों रोक दिया? अब पता चली क्या थी मजबूरी

Strait of Hormuz: अमेरिका ने अचानक "प्रोजेक्ट फ्रीडम" रोक दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला सऊदी अरब के अपने एयरस्पेस और मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने से मना करने के बाद लिया. 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' का मकसद होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को निकालना था. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 08, 2026, 09:24 AM IST
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सऊदी से शुरू और... ट्रंप ने अचानक होर्मुज प्लान क्यों रोक दिया? अब पता चली क्या थी मजबूरी

Iran US war: अमेरिका और ईरान के बीच जंग भले ही थम गई हो लेकिन अब भी तनाव बना हुआ है. होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान की नाकाबंदी है, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाले तेल टैंकर कतरा रहे हैं. इसी बीच अब अमेरिका और सऊदी अरब के बीच भी असहमति देखने को मिली है, सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने एयरस्पेस और मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रंप ने अचानक 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' रोक दिया है. एस्कॉर्ट मिशन का मकसद ईरानी नाकाबंदी तोड़कर जहाजों को निकालना था. 

सऊदी अरब ने की मनाही

यह वही सऊदी अरब है जिसने कभी अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए कहा था लेकिन अब इसी सऊदी अरब ने अमेरिका को मना कर दिया है. मामले से वाकिफ अधिकारियों ने व्हाइट हाउस को बताया कि वह एस्कॉर्ट मिशन को सपोर्ट करने के लिए प्रिंस सुल्तान एयर बेस से अमेरिकी लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करने या सऊदी एयरस्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं देगा. 

खाड़ी देशों में दरार

सऊदी अरब के रवैये में बदलाव शांति वार्ता की बातचीत के बाद आया है. सऊदी अरब ने अमेरिका के इस रवैये को बेवजह तनाव बढ़ाने वाला मानता है और तालमेल की कमी पर निराशा भी जताई है. NBC की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच बातचीत भी हुई लेकिन इसके बावजूद भी रुकावट का कोई हल नहीं निकल पाया. सऊदी अरब की मनाही इस बात की ओर भी गवाही देती है कि खाड़ी देशों में दरार पैदा हो रही है.

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खाड़ी देशों पर निर्भर अमेरिकी सेना

सऊदी अरब के रवैये के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, ताकि देखा जा सके कि लड़ाई खत्म करने के लिए कोई समझौता हो पाता है या नहीं. बता दें कि अमेरिकी सेना खाड़ी देशों पर काफी हद तक निर्भर है, इसमें सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत और ओमान जैसे देश हैं जो काफी अहम भूमिका निभाते हैं.

ये भी किया जा रहा था दावा

फरवरी में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की शुरुआत की तो ये भी दावा किया जा रहा था कि अमेरिका से सऊदी अरब हमला करने के लिए कहा था, सऊदी अरब और ईरान लंबे समय से दुश्मन रहे हैं, अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब सहित कई खाड़ी देशों में भीषण हमले किए थे. लगातार हमलों के बीच अमेरिका-इजरायल और ईरान में सीजफायर हो गया, पाकिस्तान में शांति वार्ता भी हुई लेकिन वो वार्ता पूरी तरह से विफल रही. जिसकी वजह से होर्मुज स्ट्रेट पर आज भी तनाव है. 

ये भी पढ़ें: होर्मुज में फिर भड़की जंग! अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले- 'ईरानी हमलावरों को समुद्र में डुबो दिया'

 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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