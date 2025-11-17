"काश उन्होंने मेरी बात मान ली होती", सऊदी हादसे में परिवार के 18 लोग खोने के बाद झलका दर्द

सऊदी बस हादसे में 45 लोगों की जान चली गई, इसमें से एक ही परिवार के 18 लोग भी थे. उनके अपनों ने उमरा के लिए जाने से पहले एक जरूरी सलाह दी थी, जिस पर अमल नहीं किया गया.
Saudi Arabia Bus Accident: कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के लिए रवाना होते समय उन्होंने अपने परिवार को अलविदा कहा था. उन्हें क्या पता था कि वो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे. 35 साल के सैयद राशिद (Syed Rashid) के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान था, जिन्होंने सऊदी अरब में मदीना के पास हुए जानलेवा हादसे में अपने परिवार के 18 सदस्यों को खो दिया.
अपनों से दोबारा नहीं मिल पाए
मृतकों में उनके माता-पिता, 65 साल के रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी शेख नसीरुद्दीन (Shaik Naseeruddin), 60 साल की अख्तर बेगम (Akhter Begum), उनके 38 साल के भाई, 35 साल की भाभी और उनके 3 बच्चे शामिल थे. इसके अलावा मृतकों में अमेरिका में रहने वाले सिराजुद्दीन (Sirajuddin), उनकी वाइफ सना (Sana) और उनके 3 बच्चे, साथ ही रिश्तेदार अमीना बेगम (Amina Begum) और उनकी बेटी, शमीना बेगम (Shameena Begum) और उनका बेटा, और रिजवाना बेगम (Rizwana Begum) और उनके दो बच्चे भी शामिल थे.
"साथ में ट्रैवल न करने की गुजारिश की थी"
हैदराबाद के विद्यानगर में सीपीआई (एम) मार्क्स भवन के पास रहने वाले राशिद (Rashid) ने बताया कि 9 नवंबर को उमराह के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने हैदराबाद एयरपोर्ट पर परिवार को खुद विदा किया था. उन्होंने याद किया कि उन्होंने उनसे एक साथ ट्रैवल न करने की गुजारिश की थी, खासकर बच्चों के साथ. उन्होंने कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें आखिरी बार देख पाऊंगा. अगर उन्होंने मेरी बात मान ली होती, तो कम से कम उनमें से कुछ तो बच जाते." आमतौर पर एहितियातन ऐसे कदम उठाये जाते हैं ताकि किसी भी हादसे के वक्त परिवार के सभी शख्स को एकसाथ नुकसान न हो.
एक और दर्द भरी दास्तां
एक अलग परिवार के एक और शोकाकुल रिश्तेदार ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार के सभी 5 सदस्यों, 2 साले, अपनी सास और एक भतीजी को खो दिया है. उन्होंने कहा, "जब अधिकारियों ने मुझे बताया कि बस में सवार सभी लोग मर गए हैं, तो मैं चौंक गया. मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि शवों को भारत वापस लाया जाए."