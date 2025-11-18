नींद नहीं आई तो अकेले जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख? सऊदी अरब बस हादसे में कैसे हुआ ये चमत्कार?

Saudi Umrah pilgrims dead after bus collides: सऊदी अरब के मदीना के पास एक भयानक सड़क हादसे में हैदराबाद के 45 उमराह यात्री जिंदा जल गए. सिर्फ एक 24 साल के मोहम्मद अब्दुल शोएब जिंदा बचे हैं, क्योंकि उन्हें बस में नींद नहीं आ रही थी. जबकि उनके माता-पिता, दादा-चाचा चारों लोगों की जान चली गई है. जानें चमत्कार की ये पूरी कहानी. हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही उमराह यात्रियों की बस में एक तेज रफ्तार डीजल टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में आग लग गई और देखते-देखते सब कुछ खत्म हो गया. बस में सवार 45 यात्री जिंदा जल गए, सिर्फ एक शख्स बच सका है. उसका नाम है मोहम्मद अब्दुल शोएब. जो हैदराबाद का है और 24 साल की उम्र है.

नींद नहीं आई, ड्राइवर के पास बैठ गया

रिपोर्ट के मुताबिक, बस में सभी 45 यात्री गहरी नींद में थे. सिर्फ शोएब को नींद नहीं आ रही थी. वह ड्राइवर के बगल वाली सीट पर चला गया और शायद ड्राइवर से बातें कर रहा था. जैसे ही टैंकर की टक्कर हुई, शोएब और ड्राइवर ने खिड़की से छलांग लगा दी. सेकंड भर बाद बस में आग लग गई. बाकी सभी यात्री सोए हुए थे, किसी को भागने का मौका ही नहीं मिला. शोएब ने सुबह 5:30 बजे अपने रिश्तेदार मोहम्मद तहसीन को फोन किया और बताया कि वह बच गया है, बाकी सब जल गए. इसके बाद वह मदीना के जर्मन हॉस्पिटल के ICU में भर्ती हो गया. छलांग लगाते वक्त उसे चोटें आई हैं.

चमत्कार से बच गई जान!

हैदराबाद के पुराने शहर में आसिफनगर निर्वाचन क्षेत्र के झिर्राह स्थित नटराजनगर कॉलोनी के निवासी शोएब जो एक निजी कंपनी में काम करते थे, अपने माता-पिता अब्दुल ख़दीर (56) और गौसिया बेगम (46) के अलावा अपने दादा मोहम्मद मौलाना और अपने चाचा के तीन अन्य सदस्यों सहित चार अन्य लोगों के साथ उमराह की तीर्थयात्रा पर सऊदी अरब गए थे. यानी अब यह भगवान का चमत्मकार ही है कि परिवार खो दिया लेकिन नींद नहीं आने की वजह से शोएब की जिंदगी बच गई.

एक ही परिवार के 18 लोग की मौत

हैदराबाद के 35 साल के सैयद राशिद के लिए इस हादसे में बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिन्होंने मदीना में हुए दुखद बस हादसे में अपने परिवार के 18 सदस्यों को खो दिया है. मृतकों में उनके पिता 65 वर्षीय शेख नसीरुद्दीन (सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी), 60 वर्षीय मां अख्तर बेगम, 38 वर्षीय भाई और 35 वर्षीय भाभी और उनके तीन बच्चे शामिल हैं. सिराजुद्दीन अपनी 40 वर्षीय पत्नी सना और अपने तीन बच्चों, अमीना बेगम और उनकी बेटी, शमीना बेगम और उनके बेटे, और रिजवाना बेगम और उनके दो बच्चों के साथ अमेरिका में रहते थे.

विद्यानगर में माकपा मार्क्स भवन के बगल में रहने वाले राशिद ने भावुक स्वर में कहा, "जब मैंने 9 नवंबर को हैदराबाद हवाई अड्डे पर उन्हें उमराह तीर्थयात्रा के लिए विदा किया, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उन्हें आखिरी बार देख पाऊंगा। मैंने उनसे कहा था कि वे साथ यात्रा न करें, खासकर बच्चों के साथ। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी. अगर उन्होंने मेरी सलाह मानी होती, तो कम से कम उनमें से कुछ तो बच जाते."